Жегата удря 40 градуса, но идва рязък обрат

Слънце и сериозна жега ще владеят България днес, като около и след обяд температурите в много райони ще се изкачат между 35 и 40 градуса. В София се очакват около 35 градуса, а слаб до умерен вятър от изток-югоизток ще носи само частично облекчение. Почивните дни ще останат предимно слънчеви и сухи, но още в началото на следващата седмица температурите постепенно ще тръгнат надолу. По-същественото захлаждане идва в сряда и четвъртък, когато максималните стойности вече ще бъдат между 29 и 34 градуса.

Петъкът минава под знака на жегата

Днес облаците почти няма да успеят да нарушат лятната картина. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток, а най-горещите часове ще бъдат около и след обяд, когато на места термометрите ще докоснат 40 градуса.

И в планините времето ще остане слънчево. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра - около 22 градуса, при до умерен вятър от изток-североизток.

Морето остава най-прохладното убежище

По Черноморието също ще бъде слънчево, но температурите ще са значително по-поносими - между 27 и 30 градуса. Морската вода е 24-25 градуса, а вълнението ще бъде около 2-3 бала.

Ще духа слаб до умерен източен и югоизточен вятър. Именно крайбрежието ще остане зоната с най-ниски дневни температури и през почивните дни.

Уикендът пази слънцето

В събота и неделя ще преобладава слънчево време. Над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи остава много малка.

Вятърът постепенно ще се ориентира от североизток. Максималните температури в страната ще бъдат предимно между 33 и 38 градуса, докато по Черноморието ще се задържат между 26 и 30 градуса.

Следващата седмица носи първия по-сериозен обрат

В понеделник и вторник слънцето ще продължи да доминира, макар облачността временно да се увеличава, най-вече над Северна България и планините. Само на отделни места са възможни краткотрайни превалявания, а североизточният вятър ще остане до умерен.

Дневните температури постепенно ще се понижават, но съществената промяна идва в сряда и четвъртък. Тогава с усилване на вятъра от север-североизток ще започне да прониква по-хладен въздух, а максималните температури ще се смъкнат до 29-34 градуса.

Сряда може да донесе и гръмотевици

Времето и тогава ще остане предимно слънчево, но през първия ден ще има и значителни увеличения на облачността. На места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми.

След това атмосферата отново ще се стабилизира, но вече при осезаемо по-ниски температури спрямо горещия край на тази седмица.