Времето щипе. Опасно явление в 11 области

Замириса на зима. Времето започна да шипе. Опасно явление е регистрирано днес в 11 области на страната. Обявен е жълт код за слана в областите Монтана, Видин, Враца, София, София-област, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Добрич, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Иначе времето през деня ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат в широки граници – от минус 1° в отделни котловини, където има условия за слана, до 14°–15° по Черноморието, в София – около 3°. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21° и 26°, в София – около 23°.

НИМХ

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Ще духа умерен вятър от североизток, в следобедните часове – от изток. Максималните температури ще бъдат 19°–20°, колкото е температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 11°.