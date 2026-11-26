Застрахователно дружество е осъдено да изплати общо 124 578,23 евро обезщетение на жена, пострадала тежко при пътен инцидент с товарна цистерна край Доспат, пише 24smolian.com.

Постановеното решение предвижда 120 000 евро за неимуществени вреди и още 4578,23 евро за покриване на разходите за лечение, заедно със законните лихви.

Сумите се изплащат по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на водача, причинил произшествието.

Инцидентът е възникнал на 16 юли 2024 г. около 12:05 ч. на републикански път II-37 в района на Девин. Според обстоятелствата по случая шофьорът на товарния автомобил е карал с несъобразена скорост и е блъснал пресичащата пешеходка.

При удара жената е получила сериозни увреждания, сред които сложни фрактури на таза, счупване в областта на глезена и тежка рана на дясната подбедрица. След случилото се тя е била транспортирана за лечение в болница в Пловдив.