Последните седмици преди Коледа обещават да бъдат изпълнени с приятни събития за четири зодиакални знака. Сезонът на Стрелеца, който продължава до 21 декември, носи повече оптимизъм, вдъхновение и смелост за нови начинания. Според астролога Макейла Макрей от списание "Parade" особено благоприятен ще бъде периодът за трите огнени знака и една въздушна зодия.

Овен

Пред Овните се откриват перспективи за професионално развитие, пътувания и придобиване на нови знания. Занимания, които доскоро са изглеждали недостижими, могат да се превърнат в реална възможност.

Повратният момент ще настъпи на 10 декември, когато Сатурн възобновява директното си движение. Усилията от последните месеци започват да дават резултати, а забавените проекти получават нов тласък. Време е за решителна крачка към голяма дългосрочна цел.

Близнаци

Хората около Близнаците ще се превърнат в източник на вдъхновение и късмет. Плодотворни партньорства, възстановени приятелства и интересни запознанства могат да открият неочаквани перспективи.

Новолунието през декември бележи начало на нов етап в личните отношения. Необвързаните могат да срещнат подходящ партньор, а останалите да преоткрият близостта с любимия човек.

Лъв

Романтични изненади, творчески постижения и поводи за празнуване очакват Лъвовете. Особено благоприятен ще бъде 28 ноември заради хармоничния аспект между Венера и Юпитер.

Приемайте поканите за срещи и събития и отделяйте повече време за любимите си занимания. След 12 декември, когато Юпитер започва ретроградното си движение, ще настъпи подходящ момент за равносметка на постигнатото.

Стрелец

Представителите на знака навлизат в период на обновление, повишено самочувствие и личен подем. Естественият им чар ще привлича внимание, а оптимизмът ще им помага да откриват възможности там, където преди са виждали препятствия.

Декемврийското новолуние е прекрасен повод да формулират най-смелите си мечти за 2027 г. Добре е Стрелците да запишат своите желания и да определят конкретните стъпки за осъществяването им през следващите 12 месеца.