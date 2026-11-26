Изумително археологическо откритие в древния египетски град Тива хвърля нова светлина върху магическите практики от времето на фараоните. Сред отпадъци на възраст около 3400 години учените намериха 40 обгорели фрагмента от папирус, използвани при един от най-известните ритуали за проклятие в Древен Египет. Находката показва, че обредът е бил практикуван много по-широко, отколкото се предполагаше досега, пише американското издание "Попюлър сайънс".

Вечната битка между светлината и мрака

В основата на древния ритуал стои митологичният сблъсък между бога на слънцето Ра и неговия вечен противник Апофис. Египтяните вярвали, че огромният змей олицетворява хаоса и мрака и всяка нощ се опитва да попречи на слънчевия бог да премине през подземния свят. Победата на Ра гарантирала изгрева на слънцето и запазването на световния ред.

Жреците извършвали специални магически обреди, за да подпомогнат божеството в неговата битка. Постепенно заклинанията започнали да се използват и срещу враговете на фараона, за предпазване от отрови, болести и природни бедствия. До неотдавна основният писмен източник за този ритуал бил наръчник от края на IV век пр.н.е.

Тайните на жреците на Тутмос III

Новите находки са открити при разкопки на заупокойния храм на фараона Тутмос III в Тива, съобщиха от Копенхагенския университет. Отделните парчета папирус са не по-големи от половин пощенска марка, но върху тях са запазени изображения и следи от пробождане с остър предмет.

Изследването на египтолозите Фредрик Хаген, Карина Кюне-Веспи и Мириам Секо Алварес разкрива, че изображенията са били изработвани серийно. Върху папируса с червено мастило били рисувани змии, символизиращи Апофис и неговите съюзници. При извършването на обреда изображенията били тъпкани, пробождани и изгаряни.

Според Хаген магическите практики не били запазена територия единствено на жреците. Обикновените хора също търсели услугите на грамотни писари, които извършвали ритуали за защита или за причиняване на вреда на противници.

Загадката на огледалното писмо

Допълнително изследване, публикувано през ноември в германското научно списание "Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde", разкрива още една любопитна особеност на древните магически практики.

В колекцията на музея "Метрополитън" в Ню Йорк се съхранява папирус с изображения на Апофис и огледално изписани знаци. Рисунките от двете страни на листа са разположени така, че змиите почти напълно съвпадат. Според изследователите това позволява символичното пробождане на змея да бъде видимо едновременно от двете страни на папируса.

Сред отпадъците край храма на Тутмос III археолозите са открили и останки от административния архив на светилището. Те съдържат сведения за стопанската дейност на храма и организацията на ежедневните религиозни приношения.