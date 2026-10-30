Шест големи загадки на пирамидите, които учените още не могат да разгадаят

Повече от 4500 години след изграждането на египетските пирамиди тези величествени съоръжения продължават да крият тайни, които съвременната наука не успява да разгадае напълно. Новите технологии разкриват неизвестни пространства, загадъчни проходи и следи от древни цивилизации, чието съществуване доскоро е било непознато. Някои от най-големите въпросителни са свързани не само с Египет, но и с пирамидите в Судан и Южна Америка. Британското научнопопулярно списание „Би Би Си Сайънс Фокус“ представя шест от най-интересните неразгадани мистерии, по които археолозите продължават да работят.

1. Какво се крие в гигантската кухина на Хеопсовата пирамида

През 2017 г. учени от международния проект „СканПирамидс“ направиха откритие, което предизвика огромен интерес. С помощта на специална технология те установиха наличието на неизвестно дотогава празно пространство във вътрешността на Великата пирамида в Гиза. Кухината е дълга най-малко 30 метра и се намира над Голямата галерия, един от най-впечатляващите коридори в древното съоръжение.

Откритието е направено чрез мюонна томография. Методът използва елементарни частици, възникващи при взаимодействието на космическите лъчи с атмосферата, за да установи разлики в плътността на каменните структури. Така учените могат да надникнат във вътрешността на пирамидата, без да разрушават стените й.

Какво представлява загадъчното пространство обаче остава неизвестно. Появиха се предположения за тайна камера или скрити съкровища, но засега няма доказателства за подобно съдържание. Египтологът Марк Ленер, директор на изследователската организация „Ейншънт Иджипт Рисърч Асошиейтс“, предполага, че кухината може да е оставена умишлено при строителството, за да разпределя тежестта на огромната конструкция.

Изследването е затруднено от необходимостта да се запази един от най-ценните археологически паметници в света. Учените не желаят да пробиват произволно древните каменни блокове, за да достигнат до неизвестното пространство.

2. Колко пирамиди се крият под джунглите на Южна Америка

Допреди няколко десетилетия предположенията за огромни древни комплекси, погълнати от тропическите гори, звучаха почти фантастично. Днес обаче археолозите разполагат с технология, която постепенно променя представите за историята на цели региони.

Става дума за лидар - лазерно сканиране от въздуха, което позволява да се установят особеностите на земната повърхност под гъстата растителност. Благодарение на него учените откриват древни пътища, селища, укрепления и церемониални платформи, останали скрити в продължение на столетия.

През 2022 г. изследователи представиха доказателства за пирамидообразни съоръжения с височина до 22 метра в гористи райони на Боливия. Подобни изследвания разкриват впечатляващи следи от древни общества и в други части на Южна Америка.

Особено забележително е откриването на Агуада Феникс в Мексико през 2020 г. Комплексът, свързан с ранната история на маите, достига почти 1,4 километра дължина. Археологът Такеши Иномата от Университета на Аризона обяснява, че огромните му размери са останали незабелязани именно защото отделните части трудно могат да се различат от земята.

Изследване от 2023 г. предполага, че под амазонската растителност може да има между 10 000 и 23 000 все още неизвестни древни земни съоръжения. Това не означава, че всички са пирамиди, но подсказва колко непълна е картината на предколумбовата история.

3. Как египтяните са премествали камъни, тежащи над 100 тона

Това е една от най-старите и най-обсъждани загадки. Как хора, които не са разполагали със съвременни кранове, двигатели и тежка строителна техника, са успели да преместят и подредят милиони масивни каменни блокове с невероятна точност?

Археолозите вече знаят немалко за използваните методи. Древните строители са разполагали с дървени шейни, въжета, рампи и организирана работна сила. Използвали са и водните пътища за превозване на строителни материали.

В района на Гиза е проучвано голямо селище, известно като Изгубения град, свързано с работниците, участвали в изграждането на пирамидните комплекси. Според оценки там е имало условия за пребиваването на около 20 000 души. Открити са свидетелства за организирано снабдяване, хранене и управление на строителната дейност.

Изключително важно доказателство е и древният папирус, известен като „Дневникът на Мерер“, открит през 2013 г. Документът е на приблизително 4500 години и описва работата на бригада, която превозвала варовикови блокове по водни канали по времето на фараона Хеопс.

Въпреки това учените все още спорят за точната конструкция на рампите, използвани при изграждането на Великата пирамида. Марк Ленер допуска, че една от тях е започвала от близка каменоломна и е достигала височина 30-40 метра над основата. Как строителите са завършили най-високите части на пирамидата обаче остава предмет на изследвания.

4. За какво са служели тайните шахти в Камерата на царицата

Във вътрешността на Хеопсовата пирамида съществуват два тесни канала, които излизат от помещение, наричано Камерата на царицата. Те са толкова малки, че човек не може да премине през тях. За проучването им се налага използването на специални миниатюрни роботи.

През 90-те години на миналия век изследователите откриват странни варовикови прегради, наподобяващи малки врати. На една от тях има медни елементи, приличащи на дръжки. Зад първата преграда е установена и втора, което допълнително засилва загадката.

Дълго време тези канали са наричани въздушни шахти, но някои специалисти се съмняват, че са били предназначени за вентилация. Египтологът Кембъл Прайс, куратор в музея на Манчестър, допуска, че те са имали религиозно значение.

Според една от теориите шахтите символизират пътя на душата на починалия фараон към звездите. Древните египтяни свързвали задгробния живот на владетелите с определени небесни области, затова някои учени предполагат, че каналите са били ориентирани към важни звезди или съзвездия.

Съществува и по-практична версия. Възможно е шахтите да са използвани за въжета или други приспособления при строителството. Засега никое от обясненията не е окончателно доказано.

5. Защо Судан има повече пирамиди от Египет

Когато стане дума за пирамиди, повечето хора веднага си представят Египет. Малцина обаче знаят, че в съседен Судан се намират повече древни пирамидални съоръжения, отколкото в страната на фараоните.

Голяма част от тях са изградени от владетелите на древното царство Куш, което процъфтявало в Нубия, на юг от Египет. Около VIII век преди Христа кушитските управници започнали да възприемат и променят египетските традиции, включително строителството на пирамиди.

През следващите столетия били издигнати стотици подобни съоръжения, особено в царските некрополи Нури и Мерое. Те се отличават с по-стръмни страни и обикновено са значително по-малки от величествените пирамиди в Гиза.

Според Кембъл Прайс една от причините за големия им брой е продължителността на строителната традиция в царството Куш. Освен това по-малките размери позволявали изграждането на повече гробници. Географската изолираност на някои обекти също е допринесла за запазването им.

Днес изследването на това наследство е сериозно затруднено от войната в Судан. Много от археологическите обекти остават трудно достъпни, а специалистите предупреждават, че африканската история крие още значителни неизвестни.

6. Кой е създал загадъчния град Карал преди 5000 години

Една от най-интересните загадки се намира далече от Египет - на тихоокеанското крайбрежие на Перу. Там се издигат останките на древния град Карал, смятан за един от най-старите градски центрове на американския континент.

Неговата история започва преди около 5000 години, когато в района вече съществували големи церемониални платформи и пирамидообразни конструкции. Това означава, че местните жители са изграждали монументални съоръжения приблизително по същото време, когато в Египет се появявали някои от първите пирамиди.

Учените знаят, че Карал е създаден от представителите на цивилизацията Норте Чико. Истинската загадка обаче е как това общество е успяло да постигне толкова висока степен на организация на толкова ранен етап.

Археологическите находки показват малко свидетелства за военни конфликти, а големите строежи се появили още преди широко разпространеното използване на керамични съдове. Икономиката вероятно се е основавала на риболов, земеделие и развити търговски връзки.

Според археолога Такеши Иномата монументалните съоръжения може да са били изграждани чрез колективно сътрудничество, а не непременно под принудата на могъщи владетели. Това поставя нови въпроси за възникването на първите сложни общества и ролята на общностите при строителството на огромни древни комплекси.