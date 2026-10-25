Два дървени предмета пренаписват историята. Тайна на половин милион години

Кой е строил преди почти половин милион години, когато съвременният човек още не е съществувал? На този въпрос археолозите все още нямат категоричен отговор, след като в Замбия бяха открити останки от дървена конструкция на най-малко 476 000 години. Два прецизно обработени и съединени дънера показват, че далечните ни предци са умеели не просто да използват дървесината, а да създават сложни съоръжения. Откритието, описано в научното списание Nature, преобръща представите за технологичните възможности на древните хора.

Два дънера, които промениха историята

Необичайната конструкция е открита през 2019 г. при археологически разкопки край река Каламбо, недалеч от едноименния водопад на границата между Замбия и Танзания. Международният екип, ръководен от професор Лари Баръм от Университета на Ливърпул, публикува резултатите от изследването през 2023 г.

На пръв поглед находката изглежда съвсем обикновена - две големи дървени трупи, разположени една върху друга. Внимателният анализ обаче разкрива нещо изключително. Горният дънер, дълъг около 1,4 метра, има специално издълбан U-образен жлеб с размери 13,2 на 11,4 сантиметра. През него преминава вторият труп, като двете части образуват устойчива конструкция.

По дървесината са установени отчетливи следи от сечене и остъргване с каменни инструменти. Това изключва предположението, че дънерите просто са попаднали случайно един върху друг. Древните строители съзнателно са обработили дървото и са напаснали отделните елементи, така че да се задържат заедно.

Как са определили невероятната възраст

Най-голямото предизвикателство пред учените било да установят кога е направено съоръжението. Обичайният радиовъглероден метод не може да се използва за толкова древни находки, тъй като обхватът му е приблизително 50 000 години.

Затова изследователите от Университета на Абъристуит приложили луминесцентно датиране. То позволява да се определи кога минералните зърна в пясъка около дървесината за последен път са били изложени на слънчева светлина.

Анализът на 16 проби показал, че пластовете, съдържащи конструкцията, са на приблизително 476 000 години, с отчетена неопределеност от около 23 000 години. Така съоръжението се превръща в най-старото известно свидетелство за целенасочено съединяване на дървени елементи в строителна конструкция.

Кои са били загадъчните строители

Тук започва най-голямата мистерия. В района не са открити човешки останки, които да позволят на учените да идентифицират създателите на конструкцията.

Едно обаче е сигурно - съоръжението предхожда появата на нашия вид Homo sapiens, чиито най-древни известни останки са на около 300 000 години.

Според професор Баръм вероятните строители са представители на Homo heidelbergensis, известен като хайделбергски човек. Това е древен човешки родственик, обитавал части от Африка и Евразия стотици хиляди години преди нас. Сред другите възможни кандидати е Homo erectus, или човекът изправен.

Изследователите от проекта Deep Roots of Humanity към Университета на Ливърпул смятат Homo heidelbergensis за най-вероятния създател. Засега обаче това остава научна хипотеза, а не доказан факт.

За какво е служила конструкцията

Предназначението на древното съоръжение също не е напълно изяснено. Според учените двата дънера вероятно са били част от по-голяма дървена платформа, повдигната пътека или основа на примитивно жилище.

Районът около река Каламбо периодично се е наводнявал. Изграждането на повдигнати конструкции би позволило на древните обитатели да се придвижват, да работят или да прекарват време върху по-суха и стабилна повърхност.

Тази възможност поставя под въпрос дългогодишното убеждение, че ранните представители на човешкия род са водели изключително скитнически живот. Изработването на подобно съоръжение предполага предварително планиране, подбор на материали и умения, които доскоро не се свързваха с толкова отдалечена епоха.

Професор Баръм признава, че откритието е променило представите му за нашите древни предци. Според него те са били много по-близки до нас по своите способности, отколкото сме предполагали.

Как дървото е оцеляло почти половин милион години

Обикновено дървесината се разлага сравнително бързо и почти никога не се запазва от толкова древни периоди. Край Каламбо обаче се съчетали необичайно благоприятни условия.

Високото ниво на подпочвените води поддържало дървените останки постоянно напоени. Ограниченият достъп на кислород забавил процесите на разлагане и позволил на изследователите да открият дори следите от обработката с каменни инструменти.

Освен основната конструкция археолозите намерили още четири обработени дървени предмета, сред които клин, пръчка за копаене и отрязан дървен труп. Те са датирани между приблизително 390 000 и 324 000 години и свидетелстват за разнообразни техники на дървообработване.

Любопитното е, че още през 50-те и 60-те години на миналия век в района били откривани подобни дървени останки. Тогава обаче учените не разполагали с достатъчно надеждни методи, за да установят възрастта и значението им.

Откритие, което променя представите за човека

Находката от Замбия има значение, далеч надхвърлящо историята на строителството. Тя показва, че способността да се комбинират различни елементи в единно съоръжение се е появила много по-рано, отколкото археолозите са предполагали.

Този принцип лежи в основата на огромна част от човешките технологии - от закрепването на каменно острие към дървена дръжка до създаването на сложни инструменти и постройки.

Най-старата известна дървена конструкция засега остава без установен автор. Но двата съединени дънера, оцелели почти половин милион години, вече са достатъчно доказателство за нещо забележително - интелигентността, въображението и умението да се преобразява околната среда не са възникнали единствено с появата на съвременния човек.