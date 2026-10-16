Археологически удар край Сливен! Древни селища

Археолози от Регионалния исторически музей (РИМ) „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен са регистрирали няколко надгробни могили и селищни обекти при теренни издирвания в землището на село Камен, община Сливен. Сред интересните находки е кремъчен връх на стрела, който предстои да бъде подложен на специализиран анализ. Това съобщиха от музея.

Проучванията се провеждат по проекта „Издирване на археологически обекти и изучаване на древни ландшафти по поречието на р. Тунджа“, за който археологическият екип на музея за поредна година получава финансиране от Министерството на културата.

Основната цел е да бъдат открити и регистрирани неизвестни досега археологически обекти и да се допълни Археологическата карта на България с нова информация за културно-историческото наследство на Сливенския регион.

Теренните издирвания включват системни обходи, наблюдения и анализ на археологически материали, открити на повърхността. Методът е недеструктивен и не нарушава целостта на археологическите структури и културните пластове. Обектите се локализират, описват и документират, определят се географските им координати, а данните се въвеждат в географската информационна система на Археологическата карта на България.

Подходът позволява да бъдат изследвани обширни територии и да се събира информация за древните селищни модели и развитието на човешката дейност в района през различните исторически епохи.

Ръководител на проучванията е доц. д-р Николай Сираков, а заместник-ръководител – Теодора Недялкова от РИМ – Сливен. В обработката и анализа на откритите кремъчни артефакти за поредна година ще участва и доц. д-р Петранка Неделчева от Новия български университет.

Проектът е част от дългосрочната научноизследователска работа на музея за системно проучване, документиране и опазване на археологическото наследство в долината на река Тунджа. Издирванията в землището на село Камен продължават, като се очаква да предоставят нови данни за древното обитаване и развитието на селищната мрежа в Сливенския край.