Разкриха голяма библейска тайна! Посочиха къде е кръстен Иисус Христос

Една от най-големите загадки в историята на християнството може би е намерила своето решение. Археолози и историци представиха нови доказателства за точното място, където според Евангелието Йоан Кръстител е кръстил Иисус Христос преди близо 2000 години.

След сравняване на древни пътеписи, библейски текстове и находки от многогодишни разкопки изследователите насочват вниманието към източния бряг на река Йордан, на територията на днешна Йордания. Проучването предлага отговор на спор, който продължава столетия, и разкрива нови подробности за едно от най-свещените места за християните.

Следите водят към източния бряг на Йордан

В основата на изследването стои професор Мохамад Уахиб от Хашемитския университет в Йордания. Неговата научна работа е публикувана в „Египетското списание за археологически и реставрационни изследвания“, съобщава историческото издание „Мулт-кор“.

Ученият анализира резултатите от археологическите разкопки, извършвани между 1996 и 2002 година в долината Вади ал Харар, близо до хълма Тел Мар Елиас, известен още като Хълма на пророк Илия.

Районът се намира на източния бряг на река Йордан, на приблизително осем километра северно от Мъртво море. Мястото е известно като Витания отвъд Йордан и отдавна се свързва с дейността на Йоан Кръстител.

Според професор Уахиб събраните доказателства позволяват по-точното локализиране на мястото на Кръщението Христово.

Археолозите открили църкви, купели и древни жилища

По време на разкопките специалистите разкрили останки от различни исторически периоди, включително римската, византийската и ранната ислямска епоха.

Сред находките са християнски храмове, басейни за кръщение, молитвени помещения, монашески постройки и сложни съоръжения за отвеждане и съхранение на вода.

Особено важни се оказали следите от жилищни постройки, датирани към I век след Христа.

Професор Уахиб направил разграничение между най-старите останки от селище и религиозните постройки, изградени през следващите столетия. Според него това показва, че районът е бил обитаван още по времето на Иисус Христос и Йоан Кръстител, а впоследствие се превърнал във важен център на ранното християнско поклонничество.

Древни поклонници оставили решаваща следа

За да определи по-точно местоположението, изследователят сравнил археологическите находки с описанията на пътешественици, посетили Светите земи преди много столетия.

Особено ценни се оказали два исторически източника. Първият е разказът на пътешественика, известен като Бордоския поклонник, който посетил региона през 333 година. Вторият е описанието на християнския пътешественик Теодосий от около 530 година.

И двамата посочват, че мястото на Кръщението Христово се намира на пет мили от мястото, където река Йордан се влива в Мъртво море.

Според проучването това разстояние съответства на местоположението на разкритите археологически останки.

Съвпадението между древните описания и географските данни е един от най-силните аргументи на професор Уахиб в подкрепа на неговата хипотеза.

Карта на 1500 години помогнала за разрешаването на загадката

Мястото на Кръщението Христово е предмет на научни и богословски спорове от векове. Една от причините е различното тълкуване на древните наименования Витания и Витавара.

Още раннохристиянският богослов Ориген, живял през III век, изразил съмнения относно името Витания, тъй като не успял да открие съответното селище край реката. Той предложил то да бъде свързано с Витавара.

Мохамад Уахиб използвал прочутата мозаечна карта от Мадаба, създадена през VI век, за да изследва тази историческа загадка.

Картата, която представлява едно от най-старите изображения на библейските земи, съдържа обозначения на селища и свещени места по двата бряга на Йордан.

Според археолога тя подкрепя разграничението между Витания отвъд Йордан и Витавара, което е важно за правилното определяне на мястото на Кръщението.

Защо свещеното място днес е далеч от реката

Един от въпросите, които дълго затруднявали изследователите, е защо част от археологическите останки се намират на известно разстояние от сегашното течение на Йордан.

Обяснението според учените е свързано с природните промени, настъпили през последните две хилядолетия.

Реката многократно е променяла своето корито, а наводненията и геоложките процеси са променяли облика на долината. Затова днешното разположение на древните постройки не съответства непременно на разстоянието им от водата преди 2000 години.

Това е една от причините проучването да съчетава археология, историческа география и анализ на древни писмени свидетелства.

Мястото вече е част от световното наследство

Районът Ал Магтас, известен като Витания отвъд Йордан, е включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 2015 година. Той е сред най-значимите места за християнско поклонничество в Близкия изток.

Комплексът включва останки от църкви, параклиси, манастирски помещения и басейни, използвани за кръщения през раннохристиянската епоха.

Новото изследване на професор Мохамад Уахиб подкрепя историческото отъждествяване на този район с Кръщението Христово. То обаче не представлява пряко археологическо доказателство за самото събитие, а предлага по-точно определяне на свещеното място въз основа на съвпадащи исторически и материални свидетелства.