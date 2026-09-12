Кръщението на годината. Един политик удари всички в земята
Яне Янев черпи 250 гости с биохрани от фермата си
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Яне Янев черпи 250 гости с биохрани от фермата си
Първоначално празникът се чествал заедно с Рождество Христово
Хасково. Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер направи парично дарение за спасителя на кръста в местното село Татарево 22-годишният Банко Юли...