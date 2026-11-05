Кафе на гладно? Лекари развенчаха един от най-големите митове

Милиони хора започват деня си с чаша ароматно кафе, преди изобщо да са помислили за закуска. От години обаче се разпространяват предупреждения, че този навик вреди на стомаха, повишава хормона на стреса и може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Оказва се, че голяма част от тези опасения са преувеличени. Гастроентеролози обясниха пред американската телевизия „Фокс нюз“, че за повечето здрави хора кафето на гладно е напълно приемливо, стига да не предизвиква неприятни симптоми.

Лекари развенчаха популярния мит

Едно от най-разпространените твърдения в социалните мрежи е, че кафето, изпито веднага след събуждане, предизвиква рязко повишаване на кортизола. Този хормон участва в реакцията на организма към стреса, а прекомерно високите или ниските му стойности могат да повлияят на здравето.

Според гастроентеролога д-р Асма Хапра от медицинската организация „Гастро Хелт“ във Вирджиния обаче няма убедителни научни доказателства, че пиенето на кафе на празен стомах води до сериозни нарушения.

„Кафето изглежда не причинява сериозни проблеми, когато се пие на гладно“, обяснява специалистът пред „Фокс нюз“.

По думите й изследванията не показват убедително, че този навик причинява нарушения в нивата на кортизола, кръвната захар или обмяната на веществата.

Има и още нещо важно. Според специалистите от американската клиника „Кливланд“ кортизолът естествено достига най-високите си стойности сутрин. Затова покачването му, което някои хора свързват с първото кафе, може всъщност да е част от нормалния биологичен ритъм на организма.

Какво всъщност се случва в стомаха

Макар кафето на гладно да е безвредно за много хора, то може да предизвика неприятни усещания при други.

Причината е, че напитката стимулира отделянето на стомашна киселина и на гастрин - хормон, който участва в регулирането на храносмилането.

Този ефект се наблюдава независимо дали човек е закусил. Интересното е, че дори безкофеиновото кафе може да стимулира отделянето на стомашна киселина.

Гастроентерологът д-р Дъглас Уайн от Ню Джърси обяснява, че при по-чувствителните хора кафето на празен стомах може да предизвика гадене, парене в корема или желание за посещение на тоалетната.

Кофеинът може също да отпусне мускулния клапан между хранопровода и стомаха. Това позволява на част от стомашната киселина да се върне към хранопровода и да причини киселини.

Защо някои хора усещат сърцебиене

Кофеинът е стимулант на централната нервна система. Затова при определени хора той може да повиши кръвното налягане и сърдечната честота.

Възможни са сърцебиене, тревожност или проблеми със съня, особено когато се консумира по-голямо количество кафе.

Специалистите подчертават, че чувствителността към кофеина е строго индивидуална. Един човек може да изпие силно еспресо преди закуска, без да усети нищо необичайно, докато друг може да получи неприятни симптоми дори след по-слабо кафе.

Съществува и разлика в скоростта на усвояване. Когато стомахът е празен, кофеинът може да попадне по-бързо в кръвта и ефектът му да се усети по-рано.

Това обаче не означава, че непременно ще предизвика здравословен проблем.

Кога е по-добре да пием кафе след закуска

Гастроентеролозите съветват хората да се ориентират преди всичко по реакцията на собствения си организъм.

Ако сутрешното кафе не причинява киселини, гадене, болки в корема или сърцебиене, няма убедителна причина то задължително да се приема след хранене.

Ако обаче се появяват подобни оплаквания, може да помогне промяната на навика - например кафето да се пие след лека закуска, да се намали количеството му или да се избере по-слаба напитка.

Особено внимателни трябва да бъдат хората, които страдат от гастроезофагеален рефлукс и забелязват, че кафето засилва паренето и връщането на киселини.

Д-р Асма Хапра допълва, че при оценката на ефекта от сутрешното кафе значение имат и добавките. Големите количества сметана, мляко, захар или други подсладители могат да променят начина, по който напитката се отразява на организма.

Добрата новина за любителите на кафето

Според специалистите повечето здрави възрастни могат спокойно да продължат да се наслаждават на сутрешната си чаша кафе, дори когато още не са закусили.

Решаващото не е само дали стомахът е празен, а количеството кофеин, индивидуалната поносимост и наличието на неприятни симптоми.

Гастроентеролозите не откриват основание всички хора да се отказват от този навик. За онези, които понасят кафето добре, ароматната напитка може да остане приятна част от сутрешния ритуал.