Хари живее в страх. Какво решение ще вземе Чарлз

Макар че в последно време крал Чарлз III и най-малкият му син Хари се опитват да изгладят крехките си отношения чрез лични срещи и планирани гостувания по празниците, според запознати напрежението около бъдещото разпределение на наследството остава налице. Източници твърдят, че макар основната цел на принца да е емоционалното помирение с баща му, финансовата сигурност също излиза на преден план заради практическата необходимост да издържа семейството си и да води независим начин на живот.

Опасенията около подялбата на кралските имоти се засилват и от продължаващото охлаждане в отношенията между Хари и брат му. Твърди се, че Хари се притеснява от ключовата роля и ежедневното присъствие на Уилям до баща им, което дава на Уелския принц по-голямо влияние при разговорите за семейните активи.

Въпреки че няма доказателства Уилям да е опитвал да промени условията по завещанието, липсата на диалог между братята подхранва подозрения, че Хари може да остане изолиран от важните решения. Допълнително масло в огъня наливат и непотвърдени слухове, че кралица Камила е призовала крал Чарлз да преразгледа завещанието си в полза на работещите членове на семейството, останали верни на институцията - най-вече с акцент върху принц Уилям, Кейт Мидълтън и техните деца.

Кралските хроникьори обаче съветват към подобни твърдения да се подхожда със скептицизъм. Те напомнят за установените протоколи, според които Хари и Меган Маркъл продължават да заемат важно място в официалните планове на монархията. И тъй като отношенията между крал Чарлз и по-малкия му син продължават да се подобряват, пълното му финансово пренебрегване изглежда малко вероятно, независимо от постоянните медийни спекулации.