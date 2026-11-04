Мистериозно число на Ванга, свързано с Илияна Йотова

България вече има първата жена президент в своята история, а изборната победа на Илияна Йотова през 2026 г. дава нов повод за размисъл около едно от най-загадъчните предсказания, приписвани на пророчицата Ванга. Кой обаче е мистериозният "Осми", за когото говори тя – като за личността, която ще подпише окончателния мир на планетата?

И има ли изобщо основание това пророчество да се свързва с българския държавен глава?

На 23 януари 2026 г. Илияна Йотова стана първата жена президент на България, след като Румен Радев подаде оставка.

Десет месеца по-късно тя затвърди историческото си място, спечелвайки президентските избори с Кирил Вълчев срещу Андрей Гюров и неговия кандидат за вицепрезидент.„

Но докато политическите анализатори търсят причините за изборния резултат, едно старо предсказание на Ванга предлага съвсем различна тема за размисъл. То е свързано с появата на загадъчна фигура, наречена "Осмият", на която се приписва решаваща роля за бъдещия световен мир.

Коя подред е Илияна Йотова?

Тук числата са особено интересни.

Ако се броят всички личности, заемали президентската длъжност след политическите промени, включително Петър Младенов, хронологията изглежда така:

Петър Младенов

Желю Желев

Петър Стоянов

Георги Първанов

Росен Плевнелиев

Румен Радев

Илияна Йотова

Така Йотова е седмият човек, заемал президентската длъжност в демократичния преход, но шестият след Жельо Желев.

Следователно нито едно от тези преброявания не я прави "Осмата". Това обаче не е попречило на подобни загадъчни числа да пораждат различни интерпретации през годините.

Какво всъщност е казала Ванга за "Осмия"?

Една от най-интригуващите версии на предсказанието е запазена в книгата "Истината за Ванга" на нейната племенница Красимира Стоянова. В нея е описан разговор, отнесен към януари 1988 г., когато светът е в навечерието на исторически промени, а отношенията между САЩ и СССР постепенно се затоплят.

Според разказа Ванга говори за бъдещ човек или фигура, наречена "Осмият", която ще подпише окончателния мир на планетата. Но кой е той?

Дали е някой световен лидер? Духовен водач? Или символ на нова епоха? Поне засега загадката остава без еднозначен отговор.