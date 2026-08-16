Нова сензация за Ванга и Людмила Живкова

"Аз бях едно от малкото доверени лица пред които, макар и рядко, Ванга разказваше някои лични неща от своя живот. Тя бе деликатен човек, криеше в себе си нанесените й обиди и огорчения и мъчително преживяваше предателствата. Но най я болеше, че се говори, че Митко, синът й, няма деца".

Това споделя пред "България Днес" Веска Цицелкова, сподвижничка на пророчицата от Рупите. Според възрастната жена, Ванга често се хвалела с успехите на Димитър, който станал прокурор и на дъщеря си Венета.

"Веске, нищо не е случайно. Митето ми го изпратиха силите и е белязан да бъде с мен до края. Ако аз го бях родила, нямаше толкова да ме слуша и така добре да се разбираме", разказва Цицелкова.

Жената е категорична, че връзката между Митко и Ванга била мощно духовно свързване.

"Така си обяснявам защо когато Ванга бе прикована на легло от неизлечима болест, се довери само на него, на никой друг", допълва Веска и продължава с разказа си.

"Един ден Ванга се разплакала пред нея, че вече шеста година откакто е семеен, синът й няма деца. Опитах се да й кажа, че тя е помогнала на стотици бездетни да си отимат рожби и това ще се случи и на нея, но долових, че Ванга има нужда да се изплаче, не да ме слуша. Млъкнах и заслушах какви отвратителни думи са изречени пред нея за бездетието на семейството на Митко. По лицето й течаха сълзи. После разказа как преди седмица в дома си в Петрич е посрещнала Людмила Живкова. По време на разговора тя я попитала дали има нужда от нещо и Ванга споделила безпокойството си. Обяснила, че вижда около него момченцаи знае, че ще има, но въпреки това се тормози. Людмила я изслушавала, после я прегърнала и тихо прошепнала: "Догодина ще имаш внуче". Предказанието на двете необикновени жени се случи така, както го бяха видели. На следващата година Ванга се сдоби с внучета от Митко - Петър и Кирил", спомня си днес Веска Цицелкова.