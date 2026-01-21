Хитлер бил при Ванга! Лена Брена със смайващ разказ

Шокиращо разкритие направи сръбската звезда Лепа Брена. По думите ѝ при българската пророчица Баба Ванга не са търсили съвет само обикновени хора, а и едни от най-влиятелните личности в световната история. Сред тях – дори Адолф Хитлер, пише "Телеграф"."При нея са идвали Хитлер и много президенти", заявява Брена, разказвайки за собствената си среща с Ванга – преживяване, което напълно променило възгледите ѝ за живота, кариерата и любовта.

Срещата, която променя всичко

Годината е 1989-а. По време на турне в България Лепа Брена успява да стигне до Ванга, която тогава е под държавна закрила. Достъпът до пророчицата бил строго контролиран – списъци, палатки, дълги опашки и такса от 30 долара.

Певицата признава, че първоначално била силно скептична и дори изплашена. Въпреки това се съгласила да изпълни странния ритуал със захарта – трябвало да спи с нея, защото Ванга "поемала живота и бъдещето ѝ".

"Не мигнах цяла нощ", спомня си звездата.

"Ти ли си Лепа Брена?"

Истинският шок дошъл в мига, в който пророчицата я посрещнала с думите: "Ти ли си Лепа Брена?".

"Краката ми се подкосиха – тя е сляпа, а ме позна", разказва Брена в подкаста Восткаст. Още по-поразително било признанието на Ванга, че преди пет години е записала, че певицата ще дойде при нея.

Предсказанията, които се сбъдват

По думите на Брена Ванга ѝ предсказала всичко – създаването на "Гранд продукция", че ще ръководи "къща", в която ще работят и пеят много хора, както и че ще се омъжи за мъж в бяла униформа.

Пророчицата ѝ казала още, че ще ражда само синове и че може да има дори десет деца, но дъщеря никога няма да има.

"Докато си жива, ще бъдеш Лепа Брена"

При втората им среща Ванга била още по-категорична: Брена никога няма да спре да работи.

"Докато си жива, ще бъдеш Лепа Брена", казала ѝ тя.

И добавила, че съдбата ѝ е да свързва хората чрез песните си, да бъде дълголетна и винаги успешна.

"Тя беше сляпа, но виждаше бъдещето ти", обобщава звездата, убедена, че животът не е просто поредица от лични избори, а въпрос на съдба и карма.

А твърдението, че дори Хитлер е търсил съвет от Ванга, само добавя още мистика към легендата за българската пророчица, която и десетилетия след смъртта си продължава да вълнува и шокира.

