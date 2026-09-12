Хитлер бил при Ванга! Лепа Брена със смайващ разказ
Сръбската мегазвезда разказа за срещите си с пророчицата
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Сръбската мегазвезда разказа за срещите си с пророчицата
С годините певицата развива силен интерес към духовните теми
Думите ѝ звучат плашещо актуални
В местността Бабина Курия има построен параклис
Вижте няколко от тях
Ето защо е интересно
Хората все още продължават да следват пророчествата на българския оракул
Ключовата цифра е 8, твърди пророчицата
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Когато Нидерландия стане Атлантида, а ковид е по-безопасен от кокоши трън
Световните сайтове гърмят от 24 часа с пророчествата на Ванга, макар че е доста спорно откъде са ги преписали. Факт е, дори "Ню Йорк Пост", авторитетн...
Ясновидката е участник в новия руски филм за пророчицата Неотдавна двама руски кинематографисти бяха в България, за да снимат поредния дванадесет сер...
След 17 г. и 7 месеца чакане домът на пророчицата отвори врати за посетители
До пролетта отварят къщата в Рупите за посетители
До пролетта отварят сградата за посетители
Благоевград. Навръх Петковден хиляди миряни от цялата страна атакуват към църквата на пророчицата Ванга „Света Петка Българска" в Рупите. Хора идват ч...
Рупите. Голи стени останаха в къщата на пророчицата Ванга в Рупите. Над 10 дни комисия начело с директора на историческия музей в Петрич Сотир Иванов...