Защо Ванга отказала да приеме Йорданка Христова

През 1965 г., по време на турнето „Шлагерна пътека“, Йорданка Христова и нейни колеги решават да посетят баба Ванга в Петрич. Групата пристига рано сутринта с надеждата да получи лични напътствия от прочутата ясновидка. Но срещата не се развива по очаквания начин.



Христова си спомня, че Ванга станала около 6 часа, започнала да полива градината и недоволствала: „Безбожници! Неделя е, не ходите ли на църква?“. Малко след 8 започнала да приема хора, но когато дошъл редът на певицата – около 10 часа – Ванга обявила, че отива на черква и прекратила срещите. Така Йорданка не успява да разговаря с нея и повече не се връща.



Въпреки това приятелката ѝ Евгения Гешева по-късно има лична среща с Ванга и споделя с Христова интересни подробности, които остават в паметта на певицата. Макар да не е получила пророчество лично, Йорданка запазва живи впечатленията от този необичаен ден и от характера на ясновидката – директна, религиозна и непоколебима в принципите си.



С годините Христова развива силен интерес към духовните теми. Тя твърди, че вярва в прераждането и дори е убедена, че се е прераждала 17 пъти. Това убеждение се засилва след първото ѝ пътуване до Египет, където изпитва силно дежавю – усещане, че вече е била на това място. Според нея фактът, че владее много езици, се дължи на спомените ѝ от предишни животи. Христова допуска, че е била египтянка, рускиня, ирландка, испанка и още много други националности.



„Когато стъпих в Египет, имах чувството, че съм си у дома. Всичко ми беше познато – улиците, хората, дори миризмите“, споделя певицата в интервю. Тя се е допитвала до специалисти, които потвърждават необичайните ѝ способности и езиковата ѝ интуиция.



Според близки на естрадната легенда Данчето съжалява, че не е имала възможност да получи потвърждение от Ванга за тези свои усещания. Макар да не го казва директно, от думите ѝ личи, че е искала да има още един шанс за среща с гадателката – не от любопитство, а от желание да разбере дали усещането ѝ за минали животи е реално.



„Според мен тя съжалява, че не получи втори шанс, защото пророчицата можеше да отговори на много от въпросите ѝ“, споделя нейна близка.



„Не съм ходила при нея повече, но моята приятелка Евгения Гешева е имала среща с Ванга и ми каза много интересни неща“, споделя Христова.

"Ретро"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com