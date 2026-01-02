Метео Балканс алармира за нова опасност до дни. Кой е най-застрашен

През следващите дни (между 3-6-ти януари ) зимната обстановка в страната ще създаде повишен риск от образуване на поледици, особено към края на тази седмица и в началото на следващата. Комбинацията от ниски температури, повишена влажност и локални валежи ще благоприятства заледяванията по пътищата, тротоарите и откритите повърхности. Нова обстановка се задава и след 8-ми януари, но е твърде далеч за да се даде точна прогноза, но рискът остава, отбелязват от "Метео Балканс".

Каква е причината за очакваните поледици?

Основният фактор за образуването на поледици ще бъде навлизането на по-студен въздух, последвано от краткотрайни затопляния и повишена облачност. В редица райони температурите ще се задържат около и под нулата, особено в нощните и ранните сутрешни часове. При наличие на слаби валежи или остатъчна влага по настилките, това ще доведе до бързо заледяване.

Особено опасни ще бъдат сутрешните часове, когато видимото време може да бъде добро, но настилките ще останат хлъзгави – т.нар. „черен лед“, който трудно се забелязва от водачите.

Кои райони са най-застрашени?

Най-висок риск от поледици се очаква в: равнинните и котловинните райони, Дунавската равнина вътрешността на Северна България, високите полета в Западна България, предпланинските и планинските проходи В планинските райони и по високите проходи заледяванията могат да се комбинират със слаби снеговалежи и мъгли, което допълнително ще влоши пътните условия.

Какви са възможните последици?

Поледиците повишават риска от пътнотранспортни произшествия, затрудняват движението и създават опасност за пешеходците. Най-често се регистрират инциденти в ранните сутрешни и късните вечерни часове, когато температурите са най-ниски.

Освен по пътищата, хлъзгави участъци ще има и по мостове, надлези, тунелни входове и сенчести места, където настилките изстиват по-бързо.

Препоръки към водачите и пешеходците

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, да спазват по-голяма дистанция и да използват автомобили с подходящи зимни гуми. Рязкото спиране и ускоряване трябва да се избягват.

Пешеходците е добре да бъдат внимателни при движение по тротоарите, особено в сутрешните часове, както и да използват обувки с добро сцепление.

