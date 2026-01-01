Живият Нострадамус проговори. Нещо невиждано през март

Нещо невиждано досега чака света през март. Прогнозата е на Живия Нострадамус - родения в Бразилия медиум и нумеролог Атос Саломе. Той направи предсказанията си за 2026 година. Саломе твърди, че е имал видения и предчувствия като дете, което често е тревожило религиозните му родители. Въпреки техните опасения, той е учил нумерология, парапсихология и енергийно лечение с бразилски практикуващи лица и е работил в областта на духовно консултиране. Той бързо е спечелил местна слава и сега е подготвил серия от прогнози за 2026 г.

Какво ни очаква през 2026 г.

• Слънчеви бури

В интервю за UNILAD, Саломе сподели най-тревожното си предсказание: през март 2026 г. космическото време ще стане непредсказуемо, причинявайки масова паника. Той очаква прекъсвания на електрозахранването и технологични повреди.

• Събития в британското кралско семейство

Саломе очаква значимо събитие за Меган Маркъл и принц Хари през 2026 г. Той смята, че двойката планира „ясна професионална раздяла“ или „творчески развод“. В същото време той вярва, че децата Арчи и Лилибет в крайна сметка ще се превърнат в моста, който ще помогне за излекуване на семейния разрив до 2030 г.

• Медицински пробиви

Саломе смята също, че периодът от 2026 г. нататък ще бъде белязан от пробиви в медицината, включително открития, които ще забавят стареенето. Той дори споменава появата на генетично модифицирани хора, които ще бъдат по-умни и по-устойчиви на болести.

