"Ке затваряте водата в буркани". Сбъдва ли се предсказанието на баба Ванга?

Хиляди българи вече са на воден режим, който обхвана не само села и отдалечени махали, а и областни градове. На фона на засушаването, мнозина си припомнят едно от пророчествата на Ванга, което е особено притеснително на фона на обстановката с водите в родината ни.

„Че дойде време, че имате златни паници, ама нема да има що да турите у тех. Сичко ке е отровено, а водата ке затварате у буркани. Водата ке стане по-скъпа от златото.“ Тази прогноза на легендарната българска ясновидка Вангелия Гущерова е записана от нейната снаха доктор Здравка Методиева. Методиева е омъжена за сина на пророчицата Димитър и живее с двамата 22 години – от 1974 до смъртта на Ванга през 1996 г.

Думите на Ванга изглеждат плашещо, дори и за скептиците, особено след последните данни за ситуацията в страната.

Припомняме, че четвърт милион души са засегнати от водната криза, сочат справки, които се разпространяват в медийното пространство. 256 хиляди души от градове в цялата страна са били без вода през първата седмица на септември. Проблем с водоподаването освен в Плевен и Ловеч има и в Търговище, Сливен и Благоевград. Сред засегнатите са и Велико Търново, Габрово, Кюстендил и Перник. Оценки на зелени движения очертават дори по-черна картина, в която са засегнали половин милион българи.

В същото време страната ни е и една от най-засегнатите в Европа от смъртност заради "горещите вълни" това лято.

Баба Ванга почина през 1996 г., но мнозина вярват, че нейните предсказания продължават да се сбъдват и до днес. Тя е смятана за гадателка, чиито предсказания често намират потвърждение. Един от най-цитираните ѝ успехи е предвиждането, че 44-ият президент на САЩ ще бъде чернокож, дълго преди Барак Обама да се кандидатира.

Някои вярват дори, че тя е предсказала атентатите от 11 септември 2001 г. още през 1989 г. Въпреки това, подобни предсказания трябва, разбира се, да се приемат с известна доза скептицизъм. Ванга никога не е записвала лично своите пророчества, което означава, че разполагаме само с разкази на хора, които са разговаряли с нея.

Баба Ванга не винаги е права, но думите ѝ за водите на България звучат плашещо актуални, пише GlasNews.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com