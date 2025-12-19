Венета Райкова го закъса здраво! Удари на молба

Венета Райкова отново разтърси публичното пространство, след като амбициозното ѝ завръщане в ефира на bTV приключи по-бързо, отколкото започна.

Бившата водеща на „Горещо“, която години наред отсъстваше от телевизията и се беше преквалифицирала в писателка и гадателка, реши да напомни за себе си с гръмко завръщане като водеща в „Преди обед“. Вместо триумф обаче се получи шумен провал, за който и до днес официално се мълчи.

По думите на самата Райкова стартът бил обещаващ – хонорарът примамлив, а тя дори се похвали, че за кратко е успяла да задмине по рейтинг конкурентното „На кафе“. Само че зад кулисите картината била съвсем различна.

Седмица спекулации, странно излизане „в болничен“ и рязко прекратяване на отношенията с телевизията доведоха до един от най-неприятните моменти в кариерата ѝ.

Близки до нея твърдят, че блондинката преживява изключително тежко първия си реален телевизионен провал. До този момент всичките ѝ предавания вървяха сезон след сезон, а сега ѝ е трудно да приеме живота далеч от камерите.

Освен сериозен удар по самочувствието, краткият ѝ престой в bTV, където се бе договорила за внушителен хонорар, се отразил и на финансите ѝ. Това обяснява и настойчивото рекламиране на старите ѝ книги и карти, пуснати на промоция.

Под архивно видео от 1993 г., когато като млада девойка печели конкурс за водещи в БНТ, Райкова пише: „Родена съм за телевизия, ще се върна, когато му дойде времето.“ Според хора от обкръжението ѝ обаче тя е по-нетърпелива от всякога и вече е изпратила няколко предложения с идеи за ефирно съдържание както до национални телевизии, така и до няколко кабелни канала.

Зрителите остават на два полюса – едни копнеят за хапливата блондинка, която не се страхува да задава неудобни въпроси, докато други я смятат за твърде груба и определят стила ѝ на водене като остарял и отминал още по времето на Албена Вулева, пише „Ретро“.

