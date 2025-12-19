Киев е ликвидирал знаков руски килър

При украинска атака срещу танкера "Кендил" от руския сенчест флот в Средиземно море най-вероятно е загинал ръководителят на военната разузнавателна служба на Русия (ГРУ) Андрей Аверянов, съобщават в социалните мрежи. Най-вероятно с генерал-майора са били и няколко от неговите заместници.

В мрежите вече се разпространяват кадри на горящия плавателен съд. Засега се съобщава за седем ранени и двама загинали, но официално потвърждение няма.

Аверянов е командир на военно поделение 29155 на руското разузнаване (ГРУ), лично командвал от години редица саботажни, военни и хибридни операции в Африка, Азия и Близкия изток. Генералът, който е удостоен със званието "Герой на Русия", е отговорен за убийства, експлозии, шпионаж в страни от ЕС, саботаж и други престъпни дейности. Смята се също така, че именно той стои зад взривяването на самолета на Евгений Пригожин и отравянето на Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия Скрипал.

Провеждал е операции в чужбина по заповед на Путин. Чехия го обявява за международно издирване заради взривовете в оръжейните складове край Врбетице през 2014 г., когато загинаха двама чешки граждани.

Както пише руският опозиционер Александър Невзоров в Телеграм канала си, ако смъртта на Аверянов бъде потвърдена, това ще е "една от най-значимите операции за елиминиране на международен престъпник в историята на войната в Украйна".

До момента данните са, че украински морски дрон е пренасял 50 дрона, натоварени с експлозиви, под водата, дронът е изплувал в близост до танкера и от него са излетели във въздуха дроновете с взривни устройства, които са поразили танкера.

