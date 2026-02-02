Тръмп успя! Сделка с Индия, Русия бясна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че индийският премиер Нарендра Моди се е съгласил напълно да спре да купува петрол от Русия по време на телефонен разговор.

Ръководителят на Белия дом публикува публикация за резултатите от преговорите в Truth Social.

"Говорихме за много неща, включително търговия и прекратяване на конфликта между Русия и Украйна. Съгласи се да спре да купува руски петрол и да купува повече суровини от Съединените щати и, потенциално, от Венецуела," написа Тръмп.

Според американския лидер такава стъпка ще помогне за края на украинския конфликт.

Тръмп добави, че той и Моди са постигнали споразумение, според което САЩ ще намалят митата върху вноса на стоки от Индия от 25% на 18%.

От своя страна Ню Делхи постепенно ще намали митата върху вноса на американски продукти до нула.

Моди също обеща значително да увеличи покупките на американски стоки от Индия "освен американска енергия, технологии, селскостопански продукти, въглища и други, общо над 500 милиарда долара."

Самият Моди в социалната мрежа X потвърди за разговора с Тръмп и намаляването на митата от страна на САЩ, без да споменава отказа от закупуване на руски петрол.

Но даде знак на Москва като заяви, че "Индия напълно подкрепя усилията на Тръмп да установи мир", а и двамата лидери са се наричали "скъпи приятелю".

Публикацията предизвика остър гняв в руските медии, които веднага обявиха, ча Индия няма как да мине без руския петрол.

