Тръмп посочи 4-те язви, които убиват Европа

Когато Доналд Тръмп реши да сподели рецептата си за икономически успех, само глупаците не го слушат внимателно. И това е така още от края на миналия век, когато строеше бизнес империята си. В Давос обаче американският президент изнесе лекция пред повече от 1000 представителите на световния елит, която със сигурност ще бъде препрочитана от всеки, който иска да разбере как се управлява икономически най-могъщата страна на света.

Голяма част от европейските медии очаквано сложиха ударението върху безпощадния анализ към пътя на европейските лидери, върху домогването му към Гренландия. А заради два очевидни лапсуса дададоха вой, че след Гренландия Америка се готви да „прилапа“ и Исландия.

Истината е, че ако миналата година на мюнхенската конференция Джей Ди Ванс разкритикува остро европейските лидери, че политиката им е грешна и Старият континент губи световен рейтинг, пари и влияние, то на срещата в Давос Тръмп им направи детайлен анализ къде са грешките и какво трябва да направят, ако искат Европа да си върне блясъка.

Той укори Европа за ниския растеж и високата инфлация, като заяви, че това е рецепта за мизерия, провал и упадък. Ядоса лидерите като обяви, че „определени места в Европа, честно казано, вече дори не са разпознаваеми“, но най-големият упрек към евролидерите беше, че не искат да видят, че е дошъл нов свят, а тези, които виждат, нищо не правят да се променят.

Според Тръмп 4 са основните язви, които мъчат западните икономики и с тях политиците са обърнали „гръб на всичко, което прави нациите богати и силни“. Непрекъснато увеличаващи се държавните разходи. Неконтролирана масова миграция. Безкраен внос от чужбина. Зелената голяма измама.

Резултатите в САЩ

Рецептата, която той даде, е на база резултатите, които е получил за САЩ за първата си година управление във втория мандат: в Америка практически няма инфлация – 1,6 процента, за последното тримесечие икономическият растеж е рекорден за света – 5,4 процента, както и инвестициите - 18 трилиона долара за година.

Икономическите успехи са довели до 52 рекордни исторически върхове на фондовите борси, което пък е добавило 9 трилиона долара стойност към пенсионните фондове. Невижданата индустриализация, която тече в Америка, се очаква тази година да донесе допълнителен ръст на икономиката, а намалението на цените на основни стоки, включително лекарства и бензин, както спадащите лихви, които след смяната на шефа на ФЕДА ще бъдат още по-осезаеми, ще увеличат покупателната способност и жизнен стандарт.

Всички тези успехи дават увереност на Тръмп , че икономиката на Съединените щати ще расте с двойно по-висок темп от този, който Международният валутен фонд прогнозира миналия април, а жизненият стандарт на хората ще стигне бързо нива, невиждани от десетилетия.

Рецептата

Според него докато Америка просперира, Европа не се движи в правилната посока. А рецептата му включва 10 стъпки:

1. Намалете държавните чиновници: Европа непрекъснато увеличава публичния сектор и вдига заплатите му така, че те са по-големи от тези на частния сектор. Така бизнесът се обезкървява, внася работници от азиатски и африкански страни, принуден е изкуствено да вдига възнаграждения, икономиката буксува, а цените растат само заради по-високо потребление. Звучи ни много познато, нали?

Съкратих 270 000 бюрократи само от федералните ведомства и съкратихме федералния бюджет с 27 процента само за година, каза Тръмп и добави: Първо ме упрекваха, сега бизнесът ми е благодарен.

2. Не вдигайте данъци. Вместо да повишаваме данъците върху местните производители, ние ги намаляваме и увеличаваме митата за чуждите държави. Приехме най-големите данъчни облекчения в историята на САЩ, включително без данък върху бакшишите, без данък върху извънредния труд и без данък върху социалните осигуровки за възрастните хора. Осигурихме и 100-процентно отписване на разходите, както и бонус амортизация за цялото ново оборудване и капиталови инвестиции, за да помогнем на компаниите да се разширяват и да преместват производството си в Америка. Така завъртяхме колелото за строежа на заводи, защото могат да приспаднат разхода веднага, вместо да чакат 38 до 41 години.

3. Намалявайте регулациите за бизнеса. Обещах да премахвам по 10 стари регулации за всяка нова регулация, но вместо това досега сме премахнали 129 регулации за всяка една новоодобрена.

4. Долгосрочна визия. Не работете за година, иначе всичко е на парче и бизнесът не може да планира.

5. Стимулирайте износа, сложете мита. Губехме над 1 трилион долара всяка година, но само за една година намалихме месечния търговски дефицит със 77 процента и то без инфлация. Благодарение на наложените мита, американският износ се е увеличил с над 150 милиарда долара. Вътрешното производство на стомана е нараснало с 300 000 тона на месец и ще се удвои през следващите четири месеца. Строителството на фабрики е нараснало с 41 процента.

6. Разработвайте находищата от нефт и газ. При Байдън новите вътрешни концесии за нефт и газ спаднаха с 95 процента и бензинът стигна 7 долара за галон, даже повече. Над 100 големи електроцентрали бяха насилствено затворени от некомпетентни хора. Днес производството на природен газ в САЩ е на исторически максимум, производството на петрол се е увеличило със 730 000 барела на ден. Цената на бензина сега е под 2,30 долара в повечето щати, а скоро ще е 1,95 долара.

7. Стройте ядрени реактори. Залагаме сериозно на ядрената енергия. Не бях голям фен заради риска и опасността, но напредъкът, който е постигнат, е невероятен.

8. Инвестирайте в изкуствения интелект. Ние водим света в изкуствения интелект — с голяма преднина сме пред Китай. Позволихме на големите компании, които строят тези огромни комплекси, да изграждат собствен капацитет за електроенергия. Техните електроцентрали взети заедно са повече от това, което която и да е държава в света прави.

9. Създавайте голямо количество енергия. Наскоро прочетох статия във „Уолстрийт Джърнъл“, че Китай създава огромно количество енергия и ще я предостави. Ние създаваме също толкова или дори повече —много се гордея с това. Това беше моя идея. Те ми казаха: „Не можете да създадете толкова енергия.“ А ние имахме нужда от повече от двойно повече енергия от сегашната само, за да обслужим AI центровете. И аз казах: „Не можем да го направим с остарялата електрическа мрежа.“

10. Стига с тези вятърни генератори. Съединените щати избегнаха катастрофалния енергиен срив, който сполетя всяка европейска държава, последвала Зелената голяма измама - може би най-голямата измама в историята. Навсякъде - вятърни генератори, които унищожават земята, унищожават земята. Всеки път, когато се завъртят, губите по 1 000 долара. С енергия трябва да се печели, а не да се губи. Днес Германия произвежда с 22 процента по-малко електроенергия, отколкото през 2017 г., а цените на електроенергията са с 64 процента по-високи. Обединеното кралство произвежда само една трета от общата енергия от всички източници в сравнение с 1999 г. Помислете за това - те седят върху Северно море, един от най-големите енергийни резерви в света. Колкото повече вятърни генератори има една държава, толкова повече пари губи тя и толкова по-зле се справя. Китай произвежда почти всички вятърни генератори, а въпреки това не успях да открия вятърни паркове в Китай. Замисляли ли сте се някога за това? Това е добър начин да се погледне по-дълбоко на въпроса. Китай е много умен. Те ги произвеждат. Продават ги за цяло състояние. Продават ги на глупавите хора, които ги купуват. Но самите те не ги използват. Поставят няколко големи вятърни парка, но не ги използват. Слагат ги само, за да покажат на хората как биха могли да изглеждат. И са шокирани, че хората продължават да купуват тези проклети неща. Те убиват птиците. Унищожават пейзажите. Между другото - глупави хора ги купуват.

Посланието

Дълбоко вярвам във връзките, които споделяме с Европа като цивилизация и искам да я видя да се справя отлично. Затова въпроси като енергетиката, търговията, имиграцията и икономическият растеж трябва да бъдат в центъра на вниманието. Всеки, който иска да види силен и обединен Запад, трябва да разбере, че Европа трябва да промени курса си — да излезе от културата, която създадоха през последните 10 години и да престане да самоунищожава тези прекрасни места, заключи Тръмп.

