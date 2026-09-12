Тръмп посочи 4-те язви, които убиват Европа
Даде рецепта на Стария континент как да стане богат и силен
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Даде рецепта на Стария континент как да стане богат и силен
Генерали и адмирали в президентския дворец. Никой не затръшна вратата
Успехът на Радев зависи от това дали ще подава ръка или ще вдига юмрук
Ще разговаря и с представители на енергийни компании
Пожарникари и полицаи евакуират хората в него
Доналд Тръмп се подигра на френския си колега
Президентът на САЩ заяви, че не може да познае Стария континет
Първото събитие в програмата му за деня е прием с бизнес лидери
Обърна се и не кацна в Давос. С големи думи за Гренландия
Пуска стрели срещу Тръмп
Трябва да имаме, каза президентът на САЩ за Гренландия
Датското правителство няма да бъде представено в тазгодишното издание на Световния икономически форум
САЩ се очаква да подпише споразумението за възстановяване на Украйна
Швейцарският град отново се превръща в крепост за Световния икономически форум
В швейцарския ски курорт ще пристигнат 64 държавни и правителствени ръководители
66-годишен бивш лозар ще открие Световния икономически форум в Давос
Влиятелни фигури в глобалния PR се събраха в Швейцария за тазгодишното издание на Davos Communications Summit & Awards
Американският суров петрол поевтиня с 82 цента
Ето мнението на д-р Аспарух Илиев, ръководител на лабораторията в Берн
30% от световните експерти очакват повишен шанс за глобални катастрофи