На 5 минути от Тръмп. Хотел гори в Давос!  

Американският президент Доналд Тръмп не може да се отърве от инциденти покрай визитата си на Световния икономически форум в Швейцария.

Първо се наложи да смени самолета заради техническа авария, а в Давос се запали хотел, близо до неговия.

Пожар избухна в хотел Turmhotel Viktoria в Давос, където се провежда следващата сесия на Световния икономически форум (WEF).

Това съобщава вестник Blick.

Според очевидци, шест пожарни коли и голям брой полицаи са пристигнали на мястото.

Според персонала, пожарът избухнал в хотелския комплекс, в една от луксозните хижи.

Според вестника няма информация за жертви. Отбелязва се, че хората са били евакуирани, а полицията е оградила района. Südostschweiz съобщава, че пожарникарите вече напускат.

Turmhotel Viktoria се намира само на пет минути с кола от хотел AlpenGold, където според съобщенията президентът на САЩ Доналд Тръмп ще нощува.

