Важна новина за сина на убития аятолах Хаменей. Какво ще се случи

Синът на убития аятолах Хаменей - Моджтаба Хаменей, е ранен при един от днешните въздушни удари, според телевизиония канал Al Hadath.

Според телевизионния канал Моджтаба най-вероятно е бил ранен при една от атаките от днес, но е жив. Няма информация за тежестта на нараняванията му.



В момента Моджтаба се смята за най-вероятния кандидат за поста върховен лидер на Иран.

Израелската преса съобщава за опит за покушение

Моджтаба Хаменей, синът на покойния върховен лидер на Иран, за когото се твърди, че е водещ кандидат за негов наследник, оцеля след предполагаем опит за покушение, приписван на Израел, предава "Йедиот Ахронот".

Според различни съобщения той е оцелял след атаката от миналата събота, при която в Техеран беше убит баща му — върховният лидер на Иран Али Хаменей. При удара в комплекса на неговия офис по данни на медиите са загинали съпругата на Моджтаба Захра Адел, както и неговият син и майка му.

По-късно днес комплексът отново е бил атакуван, този път от израелските военновъздушни сили. Според информации в операцията са участвали около 50 изтребителя, а целта е била унищожаването на голям подземен бункер под сградата. Израелското разузнаване твърди, че по време на удара вътре се е намирал поне един високопоставен представител на иранския режим.

56-годишният Моджтаба Хаменей е известен като част от ултраконсервативното крило в иранската политика, подобно на баща си. През годините той е подкрепял твърди действия срещу вътрешната опозиция и по-агресивна външна политика.

По образование той е духовник от среден ранг и преподава шиитска теология в религиозната семинария в град Кум, който е духовният център на страната. Макар никога да не е заемал официална държавна позиция, мнозина го смятат за влиятелна фигура заради близките му връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Чуждестранни анализатори често го определят като човек с ключова роля в най-близкото обкръжение на баща му. През 2019 г. Съединените щати му наложиха санкции, като тогава Вашингтон заяви, че той на практика действа от името на върховния лидер и участва в политики, които според САЩ дестабилизират региона.

Междувременно се появиха и информации, че израелски представители смятат Моджтаба за възможен наследник на баща му, който би могъл да бъде избран от Съвета на експертите — органът, определящ върховния лидер на Иран. Същия ден Израел атакува и сграда на съвета в Кум, но иранските власти заявиха, че тя е била празна и че заседанията се провеждат дистанционно.

