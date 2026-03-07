Тайно евакуираха испански футболни звезди и съпруги от Доха

Спешна евакуация на куп испански футболни звезди със самолет от Доха - за това разкри най-голямото спортно издание в Мадрид Marca. Полетът е бил пазен в тайна до последно от съображения за сигурност, като се е състоял на обяд в събота.

Според информацията - на борда са пътували както футболисти, така и семейства на засегнати от ситуацията лица. Операцията е била организирана светкавично заради ескалацията на военните действия е региона.

Сред евакуираните са бившият нападател на Реал Мадрид Хоселу, който понастоящем носи екипа на Ал Гарафа, както и друг екснационал на Испания - Хави Мартинес.

Сред останалите от футболната колония са съпругата на Раул де Томас заедно с тяхното тримесечно бебе, както и съпругата на Пабло Санс - помощник на Хулен Лопетеги в националния отбор на Катар.

Интересното е, че самият Лопетеги е отказал евакуация. Испанският специалист остава на място в Катар, а в интервю сподели, че ще се опита да продължи работа.

"Естествено, че съм притеснен и следя ситуацията, но също така имам договорни отношения, а за мен това означава много. Местните власти горещо съветват да не излизаме навън, като повечето чужденци сме се изолирали в хотели.

На фона на всичко това - местните власти в Катар обявиха, че се очаква футболното първенство да бъде подновено при първа възможност, като най-рано това ще стане от следващия уикенд, съобщава "Лупа".





