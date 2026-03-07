Спорт

Вили Вуцов отново облъчи ефира с глупостите си

Поредното му желание да се прави на интересен

07 мар 26 | 13:42
Велислав Вуцов коментира мача от 24-ия кръг на Първа лига между Лудогорец и Левски (1:0). В хода на срещата гостите не показаха никакви футболни достойнства, а напротив - бяха на терена с ясната идея да рушат и накъсват максимално много играта, за да добутат до равенство.

Съдийската бригада пък маркираше нарушение при всяко докосване на играч на разградчани със съперника, като броят на фаловете накрая почти достигна 40. Неведнъж или два пъти бяха подминати обаче опасни за здравето ситуации срещу футболисти на "орлите", довели до кръв или контузии.

Вуцов-старши типично в свой стил е на противоположното мнение и използва всякакви груби епитети срещу младия рефер Васил Минев. Ето как видя той мача в своя подкаст.

