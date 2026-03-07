Шоуто на нощта. Гришо срещу Алкарас

Григор Димитров излиза срещу световния №1 Карлос Алкарас в мач от втория кръг на Индиън Уелс. Срещата ще започне половин час след полунощ на Централния корт. Поставена е под №3, като преди мача на Гришо ще играе Новак Джокович срещу Камил Майхжак.

Димитров и Алкарас са се изправяли шест пъти до сега, като испанецът е спечелил в четири случая. За последно двамата се изправиха един срещу друг по време на същия турнир през миналия сезон, когато победата бе за Карлитос с 6:1 6:1.

Успехите на първата ни ракета са през 2023-та в Шанхай и година по-късно в Маями, когато Алкарас призна, че Гришо го е накарал да се чувства като 13-годишен на корта.

