Григор Димитров разкри за тежък момент в живота си

Григор Димитров даде дълго интервю за Tennis Channel след победата си над Теренс Атман в първия кръг в Индиън Уелс, която бе общо втора за него през сезона.

„Това са мачовете, които имат значение за мен сега. Да спечеля по този начин ми дава увереност. Бяха трудни 7-8 месеца, опитвам да намеря играта си. Днес бе от дните, в които трябваше да дам всичко от опита си.

Бил съм неведнъж в такава ситуация, но да мога бързо да реагирам и да знам какво да направя, помага“ – коментира Григор, който бе загубил последните си четири двубоя. „Разбира се, това не е най-доброто начало на сезона, но аз прогресирам. Тежко е, когато си бил толкова време извън играта, трябва да изграждаш наново, но няма преки пътища, ще ми се да имаше. Ако имаше, щях да ти кажа.“ „Тренирам много. Затова се уморявам повече. Продължавам да се наслаждавам, опитвам да стана по-добър, върху това се концентрирам.“

Той говори и по-подробно за периода, в който бе извън кортовете. „Всичко бе ново. Не ми се бе налагало да бъда извън корта толкова дълго време.

Откъснах се от спорта. Много е трудно, когато се откъснеш, трябва да си наясно с дисциплина, с идеите за това как искаш да изглежда играта ти. Много неща. От тази гледна точка видях съвсем различен свят. Това ме накара да оценявам постигнатото. За първи път спрях и погледнах дългия път дотук, беше готино, бях горд.

„Успях да прекарам много време с приятелката ми, бяхме на може би пет ваканции. За първи път бях вкъщи през лятото. Хубаво е да оценяваш това, което имаш.“

В края на интервюто Димитров говори и за предстоящия мач срещу световния №1 Карлос Алкарас. Това ще бъде седма среща помежду им, а Григор може да се похвали с две победи.

„Правил съм го преди, бих искал да го направя отново. На този етап от кариерата ми съм концентриран върху себе си повече от всякога. Ще бъде трудно, разбира се. Обичам да го гледам. Обичам го, по позитивен начин. Но за мен тук започва забавното. Какво мога да направя различно, ново, което да го притесни.

Не знаеш как ще се развие играта. Ако направя правилните неща и намаля грешките, може да излезе и нещо позитивно.“ За финал българинът бе попитан, дали играчите от новото поколение го питат за съвети: „От време на време. Поколенията се променят. Казвал съм го преди, хубаво е да видиш уважението от младите играчи. Винаги съм открит, който и да иска да говори с мен.“

