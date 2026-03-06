Ето кога ще е операцията на Малена ОБНОВЕНА

Най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова трябваше да претърпи днес изключително сложна хирургическа интервенция в австрийския град Грац.

Състоянието ѝ обаче не позволява да се проведе операцията за стабилизиране на счупената на две места бедрена кост. Това ще се случи в понеделник, разкри пред bTV баща ѝ - Анатолий Замфиров.

Освен фрактурата на бедрото, Малена има наранявания на таза и лопатката на рамото, след като на 3 март беше ударена в гръб от безконтролно спускащ се скиор. На българката бяха извършени няколко спешни интервенции, след което беше транспортирана в австрийска болница за по-нататъшно лечение.

Скиорът, който блъсна 16-годишната българка Малина Замфирова на 3 март в Шпиндлерув Млин, не е бил пиян, съобщи говорителката на чешката полиция Шарка Пижлова.

Българката пострада в чешкия курорт Шпиндлерув Млин на 3 март около 15:00 часа, след края на сутрешната ѝ тренировка.

Според първоначална информация се смяташе, че мъжът се е спуснал неконтролируемо надолу по пистата в нетрезво състояние.

В болницата е взета кръвна проба за алкохол на скиора, която е с отрицателен резултат. Причината за сблъсъка се разследва. Няма повдигнати обвинения срещу никого. Ако бъде доказана вина, може да бъде наложена присъда до две години затвор, допълни още Пижлова.

Инцидентът е станал на финалната линия на професионална ски писта, извън официалните тренировки на състезанието, които по това време са се провеждали на друга писта.

От Българската федерация уточниха, че става въпрос за район близо до входа на лифта, където е имало много туристи, включително деца.

