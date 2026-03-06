Левски излезе с важна новина за Сангаре

Таранът на Левски Мустафа Сангаре претърпя успешна хирургическа интервенция на дясното коляно.

Операцията беше извършена от д-р Василев, д-р Точков и техния екип в клиника „Евровита“ в София.

Сангаре получи контузията при победата с 4:3 над Локомотив (София) в срещата от 23-тия кръг на Първа лига.

Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски пожелават на Мустафа Сангаре бързо възстановяване и скорошно завръщане на терена.

