Министър с драматично разкритие за ударената Малена

Служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев обясни, че е имало реална опасност за живота на Малена Замфирова.

16-годишната ни сноубордистка претърпя тежък инцидент на пистата в Шпиндлерув Млин на 3 март около 15:00 часа, след края на сутрешната ѝ тренировка, когато беше ударена в гръб от летящ безразсъдно със ските си турист.

Както вече стана ясно, Малена беше транспортирана до клиника в Грац (Австрия), но предвидената за вчера изключително сложна операция е отложена за понеделник.

Димитър Илиев даде последна информация за Замфирова.

"Чуваме се с бащата ѝ няколко пъти на ден. Имало е реална опасност за живота ѝ, но вече има добри новини – Малена се чувства значително по-добре, яла е нормална храна и виждаме, че нещата се развиват положително“, обясни пред bTV спортният министър.

Той уточни, че счупванията и травмите са тежки и нашите институции ще осигурят пълна подкрепа. Илиев прикани децата от цялата страна да изпратят картички и позитивна енергия на талантливата ни сноубордистка.

На Замфирова бяха извършени няколко спешни интервенции веднага след инцидента, след което беше транспортирана в австрийската болница.

Предвид че Малена е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото, близките ѝ решиха лечението ѝ да продължи в една от най-добрите европейски клиники, занимаващи се с такъв тип травми - болница "Сестрите на Света Елизабет" в Грац.

