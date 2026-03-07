Краси Балъков призна за голяма загуба в живота си

Футболът е отнел семейството на Красимир Балъков. Това призна легендарният български играч.

"Футболът ми даде много. Отне ми свободата, защото когато искаш да бъдеш велик играч, трябва да правиш компромиси с много неща. Аз съм правил компромиси със семейството и може би това е най-скъпото нешо, което футболът ми отне.

Но от друга страна съм в идеални отношения с бившата си съпруга и с децата ми. Така че явно съдбата си знае работата. Отне ми и времето, което да имам, когато децата ни бяха малки. Исках да имам повече време с тях, но просто нямаше възможност. Имал съм много малко време с израстването на децата ми. Повечето е участвала в тяхното ирзстване бившата ми съпруга", призна той в "Тук и сега" по Нова телевизия.

"Баща не можах да бъда такъв, какъвто хората си представят по простата причина, че нямах много време. Но съм давал всичко от себе си, за да бъда добър баща. Но внукът ми ми вади душичката. Внуците са нещо много, много сладко. Нещо по-различно отколкото са децата. Понякога направо се разтапяш, когато си с тях. Но за съжаление той е в Германия, аз съм тука. Опитваме се да видим как ще станат нещата за вбъдеще да бъдем по-често заедно", казва Бала.

"Едно само знам, че човек трябва да бъде коректен, лоялен. Да оставя хубави работи след себе си. Да не се цапа със скандали. Имал съм и такива, но са били в името на някаква цел, някакво виждане. Ако искаш да бъдеш пример за младите поколения, тряба да се съобразяваш. Хората ни гледат, обичат ни и много от тези малки деца вървят по нашите следи. Така че ние трябва да им показваме правилния път", завършва Бала

