Линдзи Вон направи още едно драматично признание

Легендата в ските - Линдзи Вон, направи равносметка на своя сезон до момента. Американката, която в момента се възстановява от тежко падане на Олимпийски игри в Милано-Кортина, публикува пространно съобщение в социалните мрежи.

"Е, носех червената фланелка на лидер от първото състезание за сезона досега, но по всяка вероятност утре ще бъде последният ми ден като №1. В началото на сезона никой не би повярвал, че изобщо ще бъда близо до тази позиция. Сигурна съм, че хората дори биха се засмели, ако някой го беше предположил. Но спечелването на титлата беше моята цел... и бях болезнено близо до това да я постигна.

Не съм човек, който обича да говори за това какво е постигнал, но в този случай чувствам, че трябва - може би повече, за да си напомня на себе си, отколкото на някой друг...

Бях на подиума във всяко едно състезание в спускането, включително с две победи. Успях да се върна до №1 в света, след като бях извън спорта шест години и с частична смяна на коляното, а само това е невероятно постижение, което никога няма да забравя. Макар че след няколко дни никой няма да помни, че почти спечелих титлата за сезона, аз ще го помня. Не исках да спечеля титлата, за да доказвам нещо на някого. Исках я, защото знаех, че мога. Само ми се искаше да имах шанс да се боря до самия край и да опитам да я спечеля...

Но докато седя тук, трябва да се замисля и да се запитам: защо една титла означава толкова много за мен? Защо плача за един кристален трофей?

Защото ските винаги са били нещото, което най-много обичам да правя на този свят. Те винаги са ми носили невероятна радост, особено през този сезон. Но осъзнавам, че това да нямам още една титла не прави този сезон по-малко изключителен. Това не отнема радостта, която изпитвах, когато заставах на старта или когато пресичах финала и виждах №1 до името си. Не отнема и невероятните моменти, които прекарах с моя екип и съотборниците си.

Да пеем и танцуваме с феновете и децата на стадиона. Тези спомени не изчезват заради една титла. Сълзите ми просто означават, че ми пука. Винаги ми е пукало. Затова работя толкова усилено. Ските са моята страст. Дали някога ще мога да го правя отново - предстои да се види. Но поне имам спомените и със или без титла се чувствам привилегирована, че преживях това приключение.

Накъдето и да ме отведе този път, ще намеря своя начин. Винаги го правя. Ските са това, което обичам да правя, но не са това, което съм. Има толкова много причини да бъда щастлива. Толкова много неща, за които да съм благодарна.

Благодаря на всички, че изминахте този път заедно с мен!", сподели легендата в зимните спортове.

