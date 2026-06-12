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Обратната страна на медала

Обратната страна на медала

Човек понякога, без да ще, подслушва разговори, които не би искал да чуе. Докато чакам една своя студентка на пейка в двора на Софийския университет,...

05 септември | 6:25
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