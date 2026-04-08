Вили Вуцов отново напълни ефира с шедьоври и глупости

Треньорът на Миньор Перник Вили Вуцов смята, че Левски е „сам срещу всички“ в опита си да спечели 27-ата си шампионска титла. Според Вуцов има организация сините да бъдат свалени от върха, но той е убеден, че титлата ще отиде “Герена”.

„Виж, Левски трябва да разберат, че всички са срещу тях. Ясно е, те го знаят. Мисля, че вече трябва да се направи тотална рекапитулация, че така не може да продължава. Не може всички съдии да свирят срещу Левски. Не може всички да са обединени срещу нас, всички тъпотии се правят.

Сега питам – на този стадион може ли да се играе футбол? Аз го говоря от толкова време. Вите топката как върви. А то това е нива. Този стадион няма и осветление. Съблекалните знаеш ли какви са били? Имам информация. На какво основание този стадион има лиценз? Някой ще ми каже: „Ама футболна обстановка“. Абе, там има кмет, има Община – като искат, да си оправят условията, за да има футболна обстановка. Като не могат – аут.

Станимир Стоилов преди време говореше за терените и човекът си беше прав. Ние искаме да играем добър футбол. Къде в Европа ще играеш такъв мач? Те са го оставили нарочно така. Имам информация, че са го оставили нарочно така. Информацията ми е 100-процентова. Да не ме питат откъде я имам. От Луната. Обади ми се тоя със совалката “Артемис II”, дето пътува за Луната. Оставили са го нарочно така.

Затова ти казвам аз, че правилниците във Български футболен съюз трябва да се променят. Делегатът на мача слиза долу и казва: „Тука не може да се играе футбол“, или най-малкото казва: „Следващият мач тук не се играе“. Ако трябва, мачовете ще се играят на два-три стадиона. Това ще ни накара да си оправим стадионите. Отиваме да играем със Сейшели, Соломонови острови – хората със стадиони. Ние тук играем на нива. Гледай топката – като я пуснеш по земята и тя започва да прави “жабки”.

Левски направи всичко възможно да не вземе този мач. За мен съставът беше тотално объркан, предвид това, че някой трябва да си направи сметка, че в Добрич се играе 5-3-2, тежко дефанзивен футбол, а Левски нямаше нужда от двама дефанзивни халфа и само един нападател.

Почнали така – почнали. Но първа смяна на полувремето – дефанзивен халф за дефанзивен халф. Все едно сме доволни. Шест-седем мача Левски първото полувреме е в тежка дрямка – нищо, нула, абсолютна нула. Когато предизвикваш съдбата един път, два пъти, три пъти, тя някъде ще те накаже и този гол, който получихме накрая, е наказание за всички тези неща. Не е добър състав, не добро водене на мача.

Аз не знам защо излезе Переа. Играй си с двама нападатели, вкарай втори да ги биеш тия. Излезе Кристиан отпред като втори нападател и късметът го покри. Кристиан отиде като типичен таран и обърна резултат. Не ми хаерасаха много неща, все пак съм и страна. Не искам да влизам в тежки обвинения и полемики, но това трябва да е обица на всички. Не може да играем по едно полувреме, не може да се сещаме чак второто полувреме, че трябва да мръднем.

Поизмъкнахме се в 2-3 мача, и в този щяхме. Но е видимо, че Левски не е от късметлийските отбори. Няма го този шанс. За разлика от Лудогорец. Лудогорец в момента колко късмет ги “носи” и ги гони – няма такова чудо на света. Но късметът не може да е вечен. Той рано или късно ще се обърне. Истината е, че и ние срещу Добруджа направихме всичко възможно късметът да ни избяга.

Левски загуби точки, но седем в негова полза са много сериозна преднина. Всичко е в краката и в ръцете на отбора. Мисля, че организацията, която се прави срещу Левски, е ужасяваща и огромна. Аз съм убеден, че със сигурност Левски ще стане шампион. Сигурен съм, че и с тази организация ще се оправим, но това е сигнална лампа малко да се постегнем.

