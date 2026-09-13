Очакват ни блясък, хумор и завладяваща музика с „Прилепът“ от Йохан Щраус-син

Тази вечер от 20:00 часа на брега на язовир Копринка публиката ще се потопи в блясъка и великолепието на един от най-обичаните оперетни шедьоври – „Пр...