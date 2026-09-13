Очакват ни блясък, хумор и завладяваща музика с „Прилепът“ от Йохан Щраус-син
Тази вечер от 20:00 часа на брега на язовир Копринка публиката ще се потопи в блясъка и великолепието на един от най-обичаните оперетни шедьоври – „Пр...
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Тази вечер от 20:00 часа на брега на язовир Копринка публиката ще се потопи в блясъка и великолепието на един от най-обичаните оперетни шедьоври – „Пр...
Археологическият музей събра мистика и магия
Над 130 шедьоври търсят своите нови собственици
Треньорът на Миньор Перник с пространно изказване
Героите на словото са познати
Тя е знаково място за голям наш град
Отиде си на 95-годишна възраст, работейки до последно
Получил огромно признание
Пол Маккартни отдаде почит към колегата си
Точно след месец Стара Загора отново ще се превърне в столица на модерното европейско кино. Стартът на третото издание на фестивала "Златната липа" е...
"Момче с играчка конче" на Мърквичка красяла кабинета на банкера Скъпите картини, които иззе прокуратурата от централата на КТБ в София, са придобити...
Рим. Италианският визуален артист Рино Стефано Таляфиеро е събрал 100 от най-известните световни шедьоври на изобразителното изкуство в магична видео...
Букурещ. Двама румънски граждани бяха осъдени на 6 г. и 8 месеца затвор за кражбата на 7 картини на стойност милиони евро, включително шедьоври на Пик...
Световноизвестният Мартин Панталеев ще дирижира спектакъла "Ода за света"
"Зимна градина" на Моне