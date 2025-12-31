Спортните лафове на 2025 година. Поредните шедьоври

Всяка година спортисти, треньори и особено често ръководители бълват бисери и култови лафове на килограм, а 2025-а не прави изключение.

Ето и някои от изказванията им от отиващата си година.

"Наясно сме, че ще ядем доста шамари в тези квалификации" - Александър Димитров преди гостуването на Испания.

Говедарската глава

"Ако не съм аз с дървената говедарска глава да държа дисциплината, Локомотив отдавна да го няма" - Христо Крушарски за ролята си начело на пловдивското Локо.

"Всичките ми проблеми идват от това, че Иван Вуцов беше голям началник и такива мишки и плазмодии ги беше сложил на мястото им. И сега мишките изпълзяха от дупките и започнаха да ми отмъщават.

"Сега се подиграват със сина ми Петър в Миньор Перник, но нека го направят и със Светльо. Там е Левски, тогава ще видят империята как отвръща на удара. Сега героите в българския футбол са мишките. Оставете ме на мира!" - Вили Вуцов за отношението към него от страна на БФС.

Ратко Достанич не е пръч

"Ако има нещо, попитайте. Като ме питате, аз винаги отговарям. Всичко друго е та*ак и благородие. аба ми казваше, че и тате може, и бате може, но козата си сака пръч.

Не казвам, че Ратко е пръч, но разбира от футбол и може ги научи да играят правилно. Ние сме създали Левски, за да има с кого да си играем. Втора мъжка отиде при трета женска. Айде, довиждане!" - Венци Стефанов след победата на Славия над "Левски".

"В България сме свикнали всеки да разбира от футбол, политика и жени. Аз от политика и от жени не разбирам" - Александър Томаш по време на периода си в ЦСКА.

"Първият допуснат гол от Арсенал в Шампионска лига този сезон. Ама чакай малко - срещу кого толкова бяхте играли досега четири мача, та не бяхте допуснали гол? Все едно да бяхте нокаутирали четири мъртви котки досега. Ето че ви вкараха гол" - Георги Попвасилев по време на Арсенал - Байерн (Мюнхен).

Да се удавиш с медал на врата

"При толкова медали, които съм донесла за България, българският народ се изгаври с мен, с моите медали. Защото, ако ги сложа на някои на врата, ще се удавят" - Станка Златева като президент на федерацията по борба.

"Ако Септември отново бие Левски, може би треньорът ще си отиде. Сега започва летният сезон и в Палма де Майорка може да раздава шезлонги спокойно, без да се притеснява." - Емил Велев по адрес на Хулио Веласкес по-рано през годината.

"На чужденците в Лудогорец не им ли писна от този Разград? Най-хубавото заведение в Разград било кафенето на OMV. Така съм чувал. А, имат и друго заведение ли? Не можаха ли някакво българско име да му сложат" - Венци Стефанов за битовата ситуация в Разград.

Ще ти счупя краката с мотика

"Г-н Стефанов ми е нещо като баща, дядо и всички такива събрани ведно. Много малък съм, за да изкоментирам неговите думи, но не е като в последните години да не сме чували да има резон, когато говори" - бившият халф и настоящ анализатор Николай Петров по адрес на Венци Стефанов.

"Аз му казах още преди време, че ако чуя, че отиваш на "Народна армия", с една мотика или брадва ще ти счупя краката. Той го знаеше, че не го говоря на майтап, а го говоря съвсем сериозно" - Вили Вуцов след трансфера на сина си Светослав в "Левски".

"Домакините водят. Та сега внуците на Старата госпожа ще изглеждат малко притеснени, защото някой току-що открадна рецептата за тирамису на баба им. И ще видим как ще реагират" - отново Георги Попвасилев, но този път за мач между Виляреал и Ювентус.

