ЦСКА готви голям трансферен удар!

ЦСКА е на път да осъществи трансферен удар, привличайки централния бранител Факундо Родригес. Новината бе съобщена от журналиста Чезар Луис Мерло.

Той твърди, че "червените" водят преговори с Естудиантес за 25-годишния защитник.

Предложението на ЦСКА е за 18-месечен наем с опция за закупуване. В момента Родригес е с договор за аржентинския отбор до декември 2027-а година.

В Transfermarkt той е оценен на 800 000 евро.

Родригес печели титлата в Аржентина в турнира Клаусура с Естудиантес през 2025-а година, а с еквадорския Кито на два пъти триумфира в първенството. През 2023-а Родригес е част от отбора, спечелил Копа Судамерикана.

През миналия сезон бранителят е твърд титуляр за Естудиантес, като записва 41 мача за тима във всички турнири, включително 9 в Копа Либертадорес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com