Ливърпул получи страхотни новини за две звезди

Двама от основните футболисти на Ливърпул, които се намират в лазарета, са близо до завръщане. Става дума за Джереми Фримпонг и Александър Исак.

Първият се очаква да бъде на линия в края на следващата седмица. Вторият пък би трябвало да се завърне в игра през месец март. Исак е рекордната покупка на Ливърпул, но трябваше да претърпи операция на глезена в края на миналата година след контузия в двубой срещу Тотнъм.

"Алекс вече е на терена. Не е с бутонки, но тази седмица сложи обувки за тичане за първи път от доста време. Следващата стъпка е да започне да тренира с топка, което е любимата част на футболистите по принцип. Следва завръщане в групата, а после минава още малко време до пълна готовност за игра", каза Слот.

Исак е един от петимата важни за Ливърпул футболисти, които продължават да бъдат в лазарета. Фримпонг пък отсъства от края на миналия месец заради разтежение и Слот смята, че той ще бъде в кондиция в края на следващата седмица. Футболистите на Ливърпул получиха рядка пауза без междинен мач преди двубоя с Нотингам Форест и Слот приветства това.

"Това е приятно и полезно, тъй като 9 от 10 от нашите футболисти са национали и имат този ангажимент за седем, осем, девет месеца в годината. Те почти не получават време за почивка", каза още Слот. Трайно контузени остават Конър Брадли и Джовани Леони, а Уатару Ендо също получи травма, която го извади за неопределен период от терените.

