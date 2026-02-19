Чудесен обрат за Левски! Мегатрансфер на хоризонта

Трансферният прозорец у нас затваря на 24 февруари и Левски има време за нова голяма сделка. Става въпрос за звездата на Локомотив Пловдив Каталин Иту.

Румънският офанзивен футболист поднови тренировки, съобщиха от клуба.

Бившият играч на Крумовград страдаше от контузия, заради която пропусна последните две срещи на "черно-белите", но вече се готви със своите съотборници.

Това е отлична новина за Левски, защото точно травмата му се смяташе за пречка за евентуален трансфер, пише gol.bg.

До този момент 26-кратният шампион на България взе Хуан Переа именно от Локо Пловдив, както и Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив.

