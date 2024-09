Почина легендарен джазмен, сътворил шедьоври

Един от големите световни джазмени напусна този свят.

Джаз музикантът Бени Голсън, саксофонист и композитор, почина на 95-годишна възраст.

Смъртта му е настъпила на 21 септември в неговия дом в Манхатън след кратко боледуване, съобщи дългогодишният агент на твореца - Джейсън Франклин.

По време на музикалната си кариера Голсън работи с някои от най-големите имена в джаза, сред които Дизи Гилеспи, Лайънъл Хамптън и Джон Колтрейн.

Голяма част от репутацията му е изградена не като изпълнител, а благодарение на композициите му, сред които Killer Joe, Along Came Betty, I Remember Clifford, написана през 1956 г. Тогава приятелят му тромпетист Клифърд Браун загива в автомобилна катастрофа на 25-годишна възраст, припомня Асошиейтед прес.

Бени Голсън твори и след като навършва 90 години. Той издаде Whisper Not: The Autobiography of Benny Golson през 2016 г.

Бени Голсън издава десетки албуми като солов изпълнител и като член на различни формации.

