Джей Ди Ванс разкри за Русия. Това се случва за първи път

Джей Ди Ванс направи коментар за отстъпките на Русия.

За първи път от 3,5 години на пълномащабна война в Украйна руснаците направиха сериозни отстъпки. Това заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за NBC Meet the Press.



"Не казвам, че руснаците са отстъпили по всичко. Но те са отстъпили по признаването на териториалната цялост на Украйна след войната“, посочва той.



Според вицепезезидентът на САЩ руснаците вече са признали, че няма да могат да установят "марионетков режим“ в Украйна. Той припомни, че Кремъл е искал това от самото начало на пълномащабната инвазия.

"Те наистина показаха готовност да бъдат гъвкави по някои от основните си искания. Те обсъдиха какво е необходимо за прекратяване на войната“, подчертава вицепрезидентът на САЩ.





Ванс признава, че Русия не иска пълно прекратяване на огъня все още. Според него руснаците имат свои причини за това, но отбеляза, че ако зависеше от САЩ войната щеше да е свършила.





Ние не контролираме действията на Русия; ако го правехме, войната щеше да е приключила преди седем месеца“, увери вицепрезидентът на САЩ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com