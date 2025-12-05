Световният ден на турското кафе беше отбелязано в София

Световният ден на турското кафе беше отбелязано със специално събитие в София. В резиденцията на посланика на Турция в София се проведе класическа презентация на турско кафе, на която присъстваха освен посланиците, акредитирани в София, и видни представители на културните, артистичните и научните среди на страната.

Посланикът на Турция в София Мехмет Саит Уянък, който беше домакин на събитието заедно със съпругата си Еда Ерсек Уянък, заяви в речта си: „В Турция кафето не е просто напитка; то е история, ритуал, а понякога и съдба.“

Подчертавайки дълбоката традиция на Турция в приготвянето на кафе, Уяник каза: „При нас кафето не се пие самò. Задължително се поднася нещо към него. Тези почерпки допълнително увеличават значението и стойността на кафето.“

Посланик Уянък акцентира върху ролята на турското кафе да събира хората заедно чрез разбирането „Една чаша кафе има спомен за четиридесет години“ и добави: „Когато отпивате, не забравяйте: не пиете просто кафе, а споделяте спомен, който ще бъде помнен с години.“

В рамките на събитието беше представена и изложба, подготвена специално от Дирекция „Комуникации“ на Турция по повод Световния ден на турското кафе. В експозицията бяха показани визуални материали, отразяващи историческото пътешествие на турското кафе, неговите културни символи и международно влияние.

Друга важна част от програмата беше музикалната програма с подбрани произведения от турската музика за пиано и флейта. Преподавателите от Държавната консерватория на Тракийския университет Гьокче Гювен и Сенем Гюзей изнесоха кратък концерт с репертоар, съставен от турски мелодии.

Турското кафе е включено през 2013 г. в Списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство, а 5 декември е обявен за „Световен ден на турското кафе“.

