Световният ден на турското кафе беше отбелязано в София
Посланикът на Турция в София Мехмет Саит Уянък беше домакин на събитието
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Посланикът на Турция в София Мехмет Саит Уянък беше домакин на събитието
За разлика от географските указания, етикетът ГТП не свързва продукта с конкретен регион
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Баку. Турското кафе беше включено в списъка за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. В заседанието в азербайджанската столица Ба...