Отиде  си топ архитектът на нашето време

Отиде си един от най-знаменитите фигури на нашето време.

Американският архитект Франк О. Гери почина в Калифорния на 96-годишна възраст.

Това съобщи The New York Times, като цитира неговата представителка Меган Лойд.

Смъртта е настъпила след кратко респираторно заболяване.

Гери създава сградите на музея Гугенхайм в Билбао, "Танцуващата къща" в Прага, сградата на Фонд Louis Vuitton в Париж.

Сред другите му проекти са Walt Disney Concert Hall в Лос Анджелис и New World Center в Маями .

През 1989 г. Франк Гери получава наградата Притцкер, най-престижната в областта на архитектурата, често наричана "Нобелова награда за архитектура".

