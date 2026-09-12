Отиде си известен наш архитект
В дългогодишната си практика е участвал като член или ръководител на екип в над 200 проекта в тези сфери
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В дългогодишната си практика е участвал като член или ръководител на екип в над 200 проекта в тези сфери
Франк Гери проектира едни от най-креативните сгради, построени някога
Създаде най-изумителните сгради в света
Архитект от Виена проектирал сградата, в която днес се помещава театър „Сава Огнянов“
Разширяването на синя и зелена зона е неизбежна мярка, казва експертът
Скандалът трещи
Тогава Терзиев й писал СМС за раздялата
Учредява „Европан България“ – национална секция на европейското архитектурно движение със седалище в Париж
Обсъдиха се няколко предложения на главния архитект за разширение на жилищната и производствената зона
И какво каза кметът Терзиев за него
Той страдаше от деменция, като диагнозата му беше поставена през септември
След провеждането на конкурс, досегашният временно изпълняващ длъжността Главен архитект на община Казанлък Христо Николаев Инджов бе избран за Главен...
Шедьоврите на Киро Маричков правят столицата ни европейска
Авторът на "Знаме на мира" се застрелял със законно притежаваното си оръжие
Кореняк пловдивчанин, бохем и творец
За това съобщиха от официалната страница на църквата
Намира се в град Харманли
При панелните сгради основният проблем е при връзките, където са се заварявали
Догодина почва строителството на Третия ринг
Защо го изгонихме от ГЕРБ? Защото има смъртен случай, каза лидерът на партията