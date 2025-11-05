Скандалът е голям. Архитектът на София на системи в болница

Както вече е известно, кметът на София Васил Терзиев е поискал оставката на главния архитект на общината Богдана Панайотова. За това съобщи самият той със статус във Фейсбук.

"Поисках вчера оставката на главния архитект на Столична община. Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати. В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея", написа Терзиев, предаде БНР.

Богдана Панайотова беше назначена за главен архитект на София на 16 април 2025 г., след като беше избрана от 7-членна конкурсна комисия след прозрачен конкурс по реда на Закона за държавния служител и Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, в три кръга - тест, практически изпит и интервю.

Реакцията на арх. Богдана Панайотова не закъсня.

"Пиша тази позиция в качеството си на главен архитект на Столична община от болничното легло, където съм на системи от миналата седмица. Пиша от личния си профил, защото нямам достъп до страницата ми като публична фигура във Фейсбук, нямам достъп и до страницата на НАГ (Направление "Архитектура и градоустройство" на Столичната община), чийто ръководител съм все още.

Кметът на столицата не е разговарял лице в лице с мен от 24.10. Вчера, след като беше уведомен, че съм в болница ми изпрати SMS от Бразилия, където се намира в момента, с който ми казва "доста мислих и стигнах до решение, че искам да преустановим съвместната ни работа."

Проблемът според него е в градоустройството, но той има всички правомощия и отговорност да направи всичко, което смята за необходимо в тази сфера, защото с встъпването ми в длъжност, прибра всичките си права по ЗУТ при него, за което го подкрепях и съдействах".

Това написа във Фейсбук главният архитект на София арх. Богдана Панайотова в отговор на кмета Терзиев, поискал по-рано днес отставката ѝ.

"Днес не можах да публикувам друга важна новина за софиянци и за хората, които от години се борят срещу застрояването на Боянското блато. На 03.11.2025 г. колегите от НАГ заедно с район "Витоша" направиха съвместна проверка. Съставен е констативен акт на основание чл. 224 от ЗУТ за спиране на строителството.

В Боянското блато не трябва да се строи. Издаденият акт е в етап на връчване на заинтересованите страни.

А това е цялата новина, която беше спряна: Предстоят нови проверки на строежи в близост до водни обекти в София.

